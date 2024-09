Doppia richiesta per un big della Juventus: la mossa di Giuntoli ha chiuso tutto

Doppia richiesta per un big della Juventus. A Cristiano Giuntoli non mancano le richieste per un suo giocatore. La sua risposta è chiara.

L’ultima di campionato contro l’Empoli ha lasciato sul campo diversi dubbi sulla Juventus di Thiago Motta. Un deciso passo del gambero che ha di fatto costituito un assist perfetto per fior di opinionisti ed addetti ai lavori che hanno avuto modo di elencare tutto quanto non ha funzionato nei meccanismi di gioco della compagine bianconera.

L’esordio in Champions League, all’Allianz Stadium, dopo un anno di forzata assenza, contro la formazione olandese del Psv, avrebbe dovuto dare un responso più preciso sulla condizione generale e sullo stato di crescita del progetto della nuova Juventus. La risposta è arrivata. Forte e chiara. La Juventus di Thiago Motta c’è, nonostante siano ancora ampi, e ben visibili, i possibili margini di miglioramento. Si attende ora la conferma in campionato.

Sabato c’è il Napoli di Antonio Conte. Tanto basta.

Doppia richiesta per un big della Juve. Kenan Yildiz non si tocca

Si attendeva una risposta di squadra e diverse, singole risposte. Un osservato speciale doveva essere, ed è stato, Kenan Yildiz, il diciannovenne talento turco della Juventus che da questa stagione indossa una maglia con un numero in grado di poter schiacciare chiunque.

Alla sua ‘prima’ in Champions League il giovane talento bianconero ha risposto da campione. Kenan Yildiz, classe 2005, è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Juventus contro gli olandesi del Psv. Un gol alla Del Piero, un’esultanza alla Del Piero con addosso la maglia con il numero che per quasi due decenni è stato di Del Piero. Forse qualcuno avrà cambiato opinione sul diciannovenne talento strappato al Bayern Monaco. Non certo la Juventus che su di lui ha puntato forte. Negli ultimi mesi diversi top club europei, quali il Borussia Dortmund o l’Arsenal, hanno provato a strapparlo alla società bianconera. La conferma arriva dall’esperto di mercato, Nicolò Schira. Cristiano Giuntoli, però, ha eretto un muro. Kenan Yildiz non si tocca. E’ lui il presente ed il futuro della Juventus.

Anzi, per fugare qualsivoglia dubbio, ecco la doppia mossa finale del direttore tecnico bianconero: maglia numero 10 ed il rinnovo di contratto.