Esonero De Rossi, ESCLUSIVO Manieri: “Rapporti logori con la dirigenza”

Esonero De Rossi, esclusiva: Alessio Manieri rivela il retroscena che ha portato all’esonero. Rapporti tesi e logori con la Ceo Lina Souloukou

Un fulmine a ciel sereno. Una notizia clamorosa che ha sconvolto i tifosi della Roma. L’esonero di Daniele De Rossi ha ribaltato tutto. Nessuno se lo aspettava. E adesso sono diversi i nomi che circolano per la sostituzione.

Probabilmente è successo qualcosa. Questo è il retroscena esclusivo che ci dà Alessio Manieri (DajeAle). Qualcosa si è rotto dentro Trigoria. “Non si poteva andare più avanti ed è successo questo. Ma non per i risultati, ma per i rapporti ormai logori tra la Ceo Souloukou e De Rossi. Evidente che non va via per i risultati anche perché gli ultimi due sono due pareggi fuori casa con due squadre di tutto rispetto. Però i rapporti erano ai minimi termini. Un Daniele lasciato solo da questa dirigenza a gestire tutti i casi, tutto quello che è successo, da Dybala, Zalewski al caso Danso. Un mercato fatto in ritardo e non completato per giocare con il modulo che voleva fare, il 4-3-3″.

Esonero De Rossi, ESCLUSIVO Manieri: “Sogno Klopp”

“Adesso è successo qualche cosa – ha continuato – dove i presidenti hanno dato forza alla Ceo. Io sono contento per Daniele De Rossi e spero che possa trovare in futuro un progetto più adatto a lui e una dirigenza diversa. Qui è difficile fare calcio, sia per questa piazza, sia per questa dirigenza. Mandando via Daniele si sono presi una grande responsabilità, io spero in Klopp, ma la vedo difficile”.

Infine l’annuncio di Manieri: “Colgo l’occasione per comunicare che prossimamente nascerà una collaborazione tra me e Asromalive.it, inizieremo a fare delle live insieme nei prossimi giorni dalla prossima settimana”. Benvenuto a bordo.