Friedkin, fischio finale: il messaggio è arrivato a Trigoria

La Roma esonera Daniele De Rossi dopo le prime quattro giornate di campionato. I tifosi lanciano un segnale netto alla presidenza Friedkin dopo il ribaltone in panchina.

L’esonero di Daniele De Rossi è arrivato nella prima mattinata, un nuovo colpo di scena targato Friedkin in casa Roma. La decisione ha scatenato diverse reazioni immediate nell’universo del tifo giallorosso, con diversi affezionati che hanno voluto salutare l’ex Capitano nel momento in cui ha lasciato Trigoria. Ora la squadra si allenerà nel pomeriggio, sotto la guida di Ivan Juric. L’ex Torino è infatti il nome scelto per ripartire dopo l’addio alla bandiera romanista. Ecco il messaggio che i tifosi hanno recapitato alla proprietà a stelle e strisce fuori dai cancelli di Trigoria.

La scelta di sollevare dall’incarico Daniele De Rossi da parte della presidenza Friedkin non è andata giù alla tifoseria giallorossa. Così come avvenne nel giorno dell’esonero di José Mourinho ci sono state proteste nei confronti della presidenza statunitense fuori dai cancelli del centro sportivo giallorosso. L’erede designato dopo l’addio a DDR è Ivan Juric, fermo dopo l’addio al Torino risalente ai mesi scorsi.

Esonero De Rossi, adesivi contro i Friedkin a Trigoria: “Yankee go home”

In particolare, come riportato da ‘Il Romanista’, sono stati affissi degli adesivi contro la proprietà Friedkin fuori dai muri di Trigoria. Nel mirino dei tifosi il benservito riservato a Daniele De Rossi, sollevato dalla panchina giallorossa dopo le prime quattro giornate di campionato.

Il messaggio recapitato dai tifosi alla presidenza a stelle e strisce è chiaro: “Yankee Go Home”. La scelta di esonerare l’ex numero 16 e capitano della Roma non è stata ben digerita dalla tifoseria giallorossa. La presidenza statunitense viene invitata a tornare a casa dai tifosi dopo l’addio ad uno dei simboli dell’universo romanista.