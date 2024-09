“La squadra era con De Rossi”: esonero ‘contestato. Da questa mattina non si parla d’altro che del tecnico di Ostia e della decisione della società Roma.

Da questa mattina non si parla d’altro. L’esonero di Daniele De Rossi ha colti tutti di sorpresa. Nonostante i risultati delle prime quattro giornate di campionato ed i soli tre punti in classifica, la soluzione estrema non era contemplata né prevista.

Ci vorranno ancora diversi giorni, e chissà se basteranno, per comprendere un po’ meglio cosa sia veramente accaduto. Cosa abbia portato la proprietà a prendere una simile decisione. L’addio a Daniele De Rossi, con l’aggiunta dell’arrivo di Juric sulla panchina giallorossa, non stanno regalando dei momenti indimenticabili ai tifosi romanisti. Anzi.

“La squadra era con De Rossi”. La conferma più dolorosa

Una situazione ancora decisamente nebulosa ma le parole di Roberto Maida di certo non placheranno la montante rabbia dei tifosi. Le sue parole: “Una cosa è certa: la squadra era con De Rossi. Qualcuno ha provato a contestare la decisione presa dalla Roma. A cominciare da Pellegrini“. Tutto appare incredibile, incomprensibile. Per Juric una partenza in salita. E’ sempre difficile entrare in corsa. Lo è ancor di più se si sostituisce un tecnico amato dai giocatori e dai tifosi.