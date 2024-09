Roma, ufficialità e ‘giallo’ social: l’hanno subito cancellata

Roma, il comunicato con il quale il club ne ha ufficializzato l’arrivo ha immediatamente calamitato non pochi commenti. Il motivo

Da pochi minuti è cominciata anche ufficialmente l’avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma. L’ex tecnico del Torino, chiamato a sostituire l’esonerato Daniele De Rossi, eredita una situazione di classifica piuttosto complicata, alla luce dei soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate di Serie A.

Dopo aver diretto il primo allenamento della sua avventura nella Capitale, Juric ha apposto la sua firma sul contratto annuale che lo legherà alla Roma fino al 2025, con opzione per un’altra stagione. A movimentare l’attenzione dei social, però, è stato un dettaglio del post con il quale la Roma ha diffuso su ‘X’ la notizia della firma di Juric, con annesso comunicato. Per circa dieci minuti, infatti, ad accompagnare il comunicato dell’ufficialità della nuova guida tecnica è stata la foto di Juric nelle vesti di allenatore del Torino. Tra l’altro la foto in questione era stata scattata proprio in occasione dell’ultimo confronto tra i granata e la Roma all’Olimpico. Dettaglio che, come prevedibile, ha calamitato non poche critiche e al quale si è posto rimedio pubblicando una foto scattata nelle scorse ore, con Juric alla guida del primo allenamento con i colori giallorossi cuciti sul petto.