Vlahovic dice addio alla Juventus: svolta improvvisa, ecco l’erede

Dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic, che continua ad essere al centro di vivaci indiscrezioni

Chi si aspettava una reazione importante da Dusan Vlahovic nel corso della sfida contro il Psv è rimasto deluso. Poco nel vivo della manovra, l’attaccante serbo non è riuscito a capitalizzare almeno due nitide occasioni, proseguendo nel suo periodo no. In questo inizio di stagione sono infatti quattro le gare nelle quali il numero 9 della Juventus non è andato a segno. Il popolo bianconero continua ad interrogarsi sul suo centravanti, mentre proseguono i colloqui tra le parti per provare a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Discorso, quest’ultimo, tutt’altro che banale che chiama in causa diversi fattori. La volontà di Giuntoli, infatti, sarebbe quella di abbassare l’ingaggio attuale di Vlahovic, che a partire da questa stagione percepirà circa 12 milioni di euro. Il prolungamento con relativa spalmatura permetterebbe infatti alla Juventus di programmare con largo anticipo le prossime mosse. Benché la volontà dell’ex attaccante della Fiorentina sa quella di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole, la fumata bianca è tutt’altro che vicina e serviranno nuovi incontri per limare la distanza che ancora persiste tra domanda ed offerta.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: ipotesi Vlahovic-Arsenal, tentazione David per Giuntoli

Secondo quanto riferito da Caught Offside, intanto, alle tracce di Vlahovic potrebbe mettersi clamorosamente l’Arsenal. Alla ricerca di un ariete d’area di rigore a cui consegnare le chiavi del proprio attacco, i Gunners starebbero valutando anche il profilo dell’attaccante della Juventus, già seguito con attenzione dai tempi della Fiorentina.

Dal canto suo, Giuntoli non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Ecco perché la ‘Vecchia Signora’ avrebbe già avviato contatti importanti per Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. Seguito con molto interesse da diversi club di Premier League, David ha calamitato l’interesse anche di Napoli ed Inter, il che potrebbe dar vita ad un interessante duello nel corso delle prossime settimane.