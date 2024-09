Il Barcellona anticipa la Roma: nuova freccia verdeoro

Il Barcellona anticipa la Roma. Il mercato è chiuso ma tutte le società programmano nuovi acquisti in vista delle prossime sessioni. E su un profilo Barca e Roma potrebbero scontrarsi.

E’ partita la Champions League con la sua nuova formula. E con diversi top club pronti ad inseguire il prestigioso trofeo dalle grandi orecchie con tanto di assegno da 150 milioni di euro in allegato.

Il Barcellona vuole ritornare grande, ma tutto deve procedere secondo passaggi ben precisi. La situazione economico-finanziaria del club catalano non è delle migliori e questo già da qualche anno. Il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, sta provvedendo a riportare i conti in ordine. Il Barcellona è sempre il Barcellona e pertanto deve sempre competere per raggiungere l’obiettivo massimo. Anche per il club blaugrana il mercato è ‘virtualmente’ aperto ed il direttore sportivo dei catalani, Deco, è sempre alla ricerca di profili che possano assicurare ulteriore qualità alla rosa affidata al tecnico tedesco Hans-Dieter Flick. Due profili sembrano particolarmente interessare il Barcellona e su uno di questi si sono posati gli occhi anche della Roma.

Il Barcellona anticipa la Roma. Vanderson va in Catalogna

La fonte è sport.es e ci rivela alcuni dei possibili futuri obiettivi del Barcellona. L’esordio dei catalani in Champions League sarà anche l’occasione migliore per osservare due possibili obiettivi.

Il primo avversario del Barcellona sarà infatti il Monaco e tra le fila del club monegasco militano due esterni brasiliani, Caio Henrique e Vanderson, molto apprezzati dal tecnico Flick. Su uno dei due terzini seguiti dai blaugrana e più esattamente su Vanderson, classe 2001, si erano accentrate anche le attenzioni della Roma. La società giallorossa ha effettuato soltanto dei sondaggi esplorativi dal momento che in questa stagione ha tutti gli slot per gli extracomunitari occupati.

Discorso che si potrebbe eventualmente riaprire la prossima estate, sempre che il Barcellona non arrivi prima.