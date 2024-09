Roma, Juric cambia le regole: nuovo obbligo a Trigoria

Ieri è stato il giorno del terremoto sulla panchina della Roma. La proprietà statunitense ha sollevato dall’incarico Daniele De Rossi, annunciando Ivan Juric. Il croato cambia le regole a Trigoria.

Un nuovo ribaltone a sorpresa ha coinvolto la presidenza Friedkin sulla panchina della Roma. La proprietà a stelle e strisce della squadra giallorossa ha deciso di esonerare ieri mattina Daniele De Rossi, con modalità molto simili all’addio di José Mourinho, arrivato a metà gennaio. La società giallorossa ha affidato l’incarico all’ex Torino, Ivan Juric. Il tecnico croato ha allenato ieri pomeriggio la squadra giallorossa per la prima volta. In attesa dell’esordio in panchina, in programma domenica allo stadio Olimpico contro la capolista Udinese, il nuovo allenatore inserisce un nuovo obbligo per i calciatori giallorossi a Trigoria.

La Roma ha ufficializzato ieri la firma di Ivan Juric come erede di Daniele De Rossi. La proprietà Friedkin riparte dal tecnico croato, rimasto senza panchina dopo tre stagioni al Torino di Urbano Cairo. Per il classe ’75 inizia la prima avventura su una panchina big della Serie A, dove finora ha guidato Genoa e Hellas Verona, oltre alla squadra granata. Sarà fondamentale iniziare il percorso in giallorosso con il piede giusto per il croato, la Roma deve ancora trovare la prima vittoria in campionato dopo quattro giornate della nuova Serie A.

Juric alla Roma, nuovo obbligo per i calciatori a Trigoria: la scelta sul ritiro

Domenica allo stadio Olimpico arriverà l’Udinese, attualmente capolista in campionato dopo una partenza a razzo per i bianconeri guidati da Kosta Runjaic. La squadra friulana arriva all’Olimpico da imbattuta, con i giallorossi obbligati al contrario a trovare i primi tre punti della stagione.

Intanto Ivan Juric sta lavorando a Trigoria con la sua nuova squadra, ed ha inserito un nuovo obbligo specifico rivolto ai calciatori giallorossi. Come svela il ‘Corriere dello Sport’ non ci sarà alcun ritiro per i giocatori, ma tutte le sere la cena sarà obbligatoria nel centro sportivo di Trigoria. Successivamente i calciatori potranno tornare a dormire fuori dal Fulvio Bernardini.