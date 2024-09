Roma, tre rifiuti prima del sì di Juric: chiamato anche Sarri

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi la Roma ha affidato la panchina a Ivan Juric. Ecco come si è arrivati alla scelta dell’ex tecnico del Torino

Da ieri Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma. Il club ha trovato in poco tempo l’accordo con il tecnico che ha un passato al Torino, al Verona e al Crotone e lo stesso ha firmato un contratto fino alla fine dell’anno. Nel comunicato ufficiale della Roma, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, non si parla di un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League.

Ma come si è arrivati a Juric? Ce lo racconta Il Messaggero in edicola questa mattina. Non è stata sicuramente la prima scelta, ma quella più veloce alla fine. Perché se il nome caldo era quello di Pioli, l’ex Milan non è riuscito a dire di no agli arabi dell’Al Nassr con i quali aveva trovato un accordo per 10milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni più bonus. Tantissimi soldi, e i Friedkin hanno incassato il primo no.

Juric allenatore della Roma, contattato anche Sarri

Nel mezzo, si legge ancora, è stata fatta una telefonata a Terzic, che lo scorso anno è arrivato in finale di Champions League con il Borussia Dortmund. E, una chiamata, è stata fatta anche a Maurizio Sarri, che si è dimesso dalla Lazio nel corso della passata stagione e adesso attende, a quanto pare, l’evoluzione in casa Milan, con Fonseca che rischia grosso qualora perdesse il derby di domenica sera.

Sì, la notizia ovviamente è che i Friedkin hanno chiamato anche “Il Comandante”: ma non è stato trovato l’accordo oppure è stato lo stesso tecnico a declinare la proposta, visti i suoi passati dall’altra sponda del Tevere. Insomma, alla fine è arrivato Juric che già ieri si è messo a lavoro per preparare il match contro l’Udinese di domenica. Una squadra che lui, lunedì scorso, ha visto dal vivo: era al Tardini di Parma. Quindi qualcosa la conosce.