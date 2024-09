Saltano Juve-Napoli: assenza pesante nel big match

Scoppia il caso a due giorni dalla sfida tra Juve e Napoli all’Allianz Stadium. Le squadre si affronteranno a Torino sabato pomeriggio, ma c’è la possibilitrà di una pesante assenza nel big match.

La quinta giornata di Serie A offrirà molti spunti di riflessione sul nuovo campionato, attualmente guidato in classifica dalla sorprendente Udinese. La squadra friulana domenica pomeriggio sarà ospite della Roma, dove debutterà in panchina Ivan Juric dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Fioccano anche i big match nel quinto turno del campionato italiano, oltre al derby di Milano e la sfida tra Fiorentina e Lazio, sabato andrà in scena Juve – Napoli all’Allianz Stadium. Antonio Conte torna da avversario in casa dei bianconeri, guidando una panchina da sempre avversa al tifo della squadra piemontese. Proprio il grande ex rischia di dover fare i conti con un’ importante assenza in casa della Juve.

Il Napoli di Antonio Conte arriva in casa della Juve con un punto di vantaggio in classifica sui bianconeri guidati da Thiago Motta. La squadra guidata dall’ex Bologna è reduce dal buon esordio nella nuova Champions League, mentre in campionato è reduce da due pareggi a reti bianche. La Juventus ha trovato due 0-0 di fila, prima in casa contro la Roma di De Rossi, poi in trasferta sul campo dell’Empoli. Lato Napoli invece la squadra guidata dall’ex Conte è attualmente seconda in classifica, dopo aver trovato tre vittorie consecutive dopo la pesante sconfitta arrivata all’esordio col Verona.

Juve – Napoli, caso tifosi ospiti: decisione UFFICIALE in arrivo

L’ultima vittoria esterna dei partenopei è arrivata in casa del Cagliari, un rotondo 0-4 che fa ben sperare Antonio Conte in vista del big match di Torino. Ma nell’ultima gara del Napoli ci sono stati anche episodi di tensione che hanno coinvolto le due tifoserie in Sardegna.

Tensione tra le tifoserie di Napoli e Cagliari che ha portato anche alla sospensione momentanea della gara. Ora il Casms, dopo quanto accaduto ai tifosi partenopei in Sardegna, si è preso del tempo per decidere se impedire la trasferta contro la Juve ai tifosi partenopei. Nonostante i tifosi campani abbiano già acquistato il biglietto c’è l’ipotesi del rimborso, la decisione ufficiale arriverà solo alla vigilia della sfida.