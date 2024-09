Friedkin, Roma è di nuovo più lontana

Ecco le ultime in merito ai movimenti della famiglia Friedkin dopo il contestato esonero di Daniele De Rossi

La situazione tra i vicoli della città eterna e sopratutto tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini appare complessa e delicata, soprattutto a causa degli imminenti impegni che la Roma sarà costretta ad affrontare nel corso dei prossimi giorni.

La sfida con l’Udinese di mister Runjaic – attualmente prima in classifica e sospinta dal talento di alcuni esponenti della rosa, tra i quali spicca senza dubbio alcuno il talento cristallino di Florian Thauvin – non lascia spazio ad attese e periodi di transizione morbidi e indolori, soprattutto a causa di un clima indubbiamente complesso da alleggerire all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Continuano difatti a trapelare ed emergere indiscrezioni di rilievo in merito a quanto avvenuto nelle delicate ore dell’esonero di DDR e del successivo approdo di Juric al centro sportivo, durante le quali pare che i senatori della rosa abbiano tentato persino di intavolare un faccia a faccia con Lina Souloukou per richiamare immediatamente mister DDR. Intanto giungono altre novità sui movimenti della famiglia Friedkin.

I Friedkin lasciano Roma

Dopo aver concluso e portato a termine lo spietato blitz di qualche giorno nella città eterna, Dan Friedkin ha lasciato la capitale in preda al caos, mentre la vie di Roma proseguono le proteste nei suoi confronti.

Dopo aver sollevato DDR dal ruolo di allenatore della prima squadra la città si è letteralmente popolata di “dissidenti” intenti a mettere in discussione la presidenza statunitense.

Ora tuttavia, come riportato da Radio Manà Manà Sport, pare che pare che la famiglia Friedkin abbia abbandonato la capitale per tornare in terra statunitense dopo aver fatto esplodere le contestazioni tra le vie della capitale.