Ritorno immediato De Rossi: riunione d’urgenza Roma

Nuovo retroscena sull’esonero di Daniele De Rossi in casa Roma. Riunione d’urgenza con la dirigenza giallorossa per il ritorno immediato dell’ex Capitano romanista.

L’esonero improvviso di Daniele De Rossi ha sollevato un polverone in casa Roma. La Bandiera del tifo romanista è stata sollevata dall’incarico dopo le prime quattro gare della nuova stagione, complice un avvio in salita per la squadra giallorossa. A raccogliere l’eredità dell’ex capitano è stato Ivan Juric, libero dopo l’addio al Torino di Cairo. Il tecnico croato si è insidiato da due giorni a Trigoria e sta lavorando col gruppo a disposizione per cercare i primi tre punti stagionali, a partire da domenica in casa contro l’Udinese capolista.

In attesa del debutto in panchina del tecnico croato, che in Serie A ha allenato Genoa ed Hellas Verona oltre ai granata, emerge un nuovo retroscena sull’esonero di Daniele De Rossi. La decisione è stata presa dalla dirigenza giallorossa nella mattinata di mercoledì ed ha scatenato da subito le reazioni della squadra a Trigoria. In particolare, come evidenzia l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, due senatori della prima squadra hanno svolto una riunione d’urgenza con gli alti quadri dirigenziali della Roma.

Esonero De Rossi, retroscena Mancini e Pellegrini: riunione Roma d’urgenza

Parliamo di Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, due punti fermi della Roma nelle ultime stagioni. I due senatori si sono incontrati con la società giallorossa subito dopo aver scoperto la decisione di esonerare Daniele De Rossi. Il gruppo squadra si è schierato compatto con l’ormai ex tecnico. Ed a raccogliere la voce dei compagni sono stati due tra i giocatori più rappresentativi.

La coppia di calciatori, secondo il quotidiano sportivo, avrebbe chiesto un reintegro immediato di Daniele De Rossi come allenatore della Roma. Tentativo andato a vuoto dopo che sui canali ufficiali del club giallorosso era stata comunicata la decisione dell’esonero dell’ex numero 16. Un nuovo retroscena bollente che emerge a due giorni dal debutto di Ivan Juric sulla panchina della squadra giallorossa.