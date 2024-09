Roma-Udinese, recupero lampo Juric: i risultati degli esami

Buone notizie in casa Roma per Ivan Juric, a due giorni dalla sfida alla capolista Udinese. Il calciatore ha recuperato dal recente infortunio, ecco i risultati degli esami a Trigoria.

Il debutto di Ivan Juric sulla panchina della Roma si avvicina, tra due giorni allo stadio Olimpico ci sarà la sfida contro l’Udinese capolista. L’esonero di Daniele De Rossi è ancora fresco ed ha sollevato un polverone che porterà anche alla protesta della Curva Sud domenica pomeriggio, Il settore più caldo del tifo giallorosso ha infatti deciso di protestare dopo l’esonero dell’ex Capitano romanista, tardando di trenta minuti l’ingresso nello stadio Olimpico contro la squadra friulana. In un clima incandescente l’ex tecnico del Torino dovrà cercare di conquistare la prima vittoria stagionale per la squadra giallorossa, mentre arrivano buone notizie dal fronte dell’infermeria a Trigoria.

Il clima intorno alla Roma è elettrico in questi giorni, dopo la scelta di esonerare Daniele De Rossi intrapresa dalla società giallorossa. L’addio all’ex Capitano, rimpiazzato da Ivan Juric due giorni fa, ha gettato nuove ombre sul rapporto tra la tifoseria e la dirigenza giallorossa, come testimonia la protesta portata avanti dalla Curva Sud. Tra due giorni ci sarà l’esordio del tecnico croato sulla panchina della Roma, in occasione della sfida interna contro la capolista Udinese.

Infortunio Le Fée, sospiro di sollievo prima di Roma-Udinese: i risultati dei test a Trigoria

La squadra bianconera, guidata da Kosta Runjaić, è stata fin qui la rivelazione della nuova Serie A. I friulani arrivano allo stadio Olimpico da imbattuti con 10 punti in classifica e in prima posizione solitaria nel campionato italiano. Totalmente opposta è la situazione della Roma, che nelle prime 4 giornate ha raccolto solo tre punti in classifica. In attesa della prima di Juric, c’è una buona notizia dall’infermeria di Trigoria.

Enzo Le Fée ha superato l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare della Roma. Come riportato da Filippo Biafora su X il francese è guarito dalla brutta distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio rimediata contro l’Empoli. Resta comunque improbabile il suo utilizzo tra i titolari domenica allo stadio Olimpico, ma non è esclusa la possibile convocazione.