Sta succedendo di tutto, Leao via con lo sconto: il Milan ora trema

Leao via con lo sconto. Sono giorni decisivi per il Milan tutto e non soltanto per il suo tecnico Paulo Fonseca, in bilico più che mai.

L’ultima spiaggia per Paulo Fonseca si chiama Inter. Il peggior approdo possibile dove tentare di salvare la sua panchina. Il progetto Milan post-Stefano Pioli potrebbe pertanto naufragare dopo soltanto un paio di mesi.

Il possibile licenziamento del tecnico portoghese significherebbe il fallimento messo in atto da Zlatan Ibrahimovic, con l’avallo della proprietà americana. Il derby, però, potrebbe rappresentare uno spartiacque non soltanto per Paulo Fonseca ma anche per diversi giocatori rossoneri che fin qui non hanno reso come avrebbero potuto, e dovuto. E quando si parla di giocatori di primissima fascia che non stanno dando il contributo sperato il primo nome della lista non può che essere quello di Rafael Leao. Il campione portoghese ha firmato il prolungamento del contratto poco più di un anno fa, con la scadenza fissata al 30 giugno 2028. Al contempo si è alzato sensibilmente il suo ingaggio, divenuto il più ‘ricco’ dell’intera rosa rossonera. Nell’accordo è stata inclusa una clausola rescissoria da 175 milioni di euro pagabili in tre anni.

Leao via con lo sconto. Approdo in Liga?

Quando il Milan è in difficoltà ecco che ritornano le voci di una possibile partenza del suo giocatore più importante, Rafael Leao. Questa volta a lanciare l’allarme è elgoldigital.com.

L’esterno mancino del Milan, e della nazionale portoghese, è da tempo immemore un sogno mai realizzato del Barcellona. Il suo valore di mercato è di circa 90 milioni di euro. E poi c’è clausola rescissoria che è fissata a quasi il doppio. Una cifra impossibile da saldare per un club come il Barcellona da anni in grave crisi economica-finanziaria. Il club blaugrana potrebbe, però, adottare un’altra tattica per ‘ingolosire’ il fuoriclasse portoghese . Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, vorrebbe convincerlo a scegliere un progetto più ambizioso, più ricco di aspettative e di possibili futuri prestigiosi trofei. A quel punto Rafael Leao dovrebbe ‘forzare’ la dirigenza rossonera e convincerla a cederlo ad una cifra che potrebbe, al massimo, avvicinarsi alla metà di quanto richiesto dal Milan.

Rafael Leao continua ad essere il sogno del Barcellona ma, in questi termini, appare destinato a rimanere tale.