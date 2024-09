Infortunio e mazzata UFFICIALE in Serie A: “Lussazione e frattura”

Infortunio choc in Serie A e intervento chirurgico immediato, il comunicato ufficiale è una mazzata per tutti i tifosi. Ecco le ultime.

La ripresa della Serie A ha fin qui saputo regalare già importanti emozioni, fornendo anche indicazioni e presupposti di cambiamenti di potenziale impatto tra le fila di diverse squadre del nostro campionato. Lo ricorda bene l’attuale situazione in casa Roma, dove l’allontanamento di De Rossi e la presenza in panchina di Ivan Juric non può che essere annoverata nel corpus delle grandi e clamorose novità di questa iniziale fase di campionato.

Restando al presente, le prime gare di questa quinta giornata hanno restituito consapevolezza nella solidità difensiva di Juventus e Napoli, parallelamente alle difficoltà bianconere nel trovare una non poco anelata continuità da un punto di vista prolifico, che permetta alla squadra di Thiago Motta di aumentare un bottino in classifica importante ma certamente perfettibile.

In attesa del derby di Milano, in programma domani sera, però, la notizia di queste ore ha interessato soprattutto il Genoa, in seguito al grave infortunio rimediato da Ruslan Malinovskyi che, sin dalle prime immagini in campo, aveva lasciato intendere come il centrocampista ex Atalanta potesse andare incontro ad uno stop a dir poco importante.

Infortunio Malinovskyi, intervento chirurgico immediato: il comunicato UFFICIALE del Genoa

La dinamica, sin da quell’urlo al quale l’abbraccio di Gollini aveva provato a dare sollievo, aveva fatto ipotizzare prontamente ad una problematica interessante la caviglia. A confermarlo, in queste ore, è stato lo stesso club ligure, che ha in questi minuti pubblicato aggiornamenti significativi sulle condizioni del centrocampista, che potrebbe andare adesso incontro ad uno stop di non esigua importanza.

A seguire il comunicato ufficiale del Genoa: “Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani.Ti aspettiamo presto, Ruslan”.