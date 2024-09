Juric esulta: già pronto per Roma-Udinese

In casa Roma, in attesa della sfida contro l’Udinese, bisogna registrare un annuncio che lo stesso Juric attendeva.

La Roma, di fatto, è tra le più grandi delusioni di questo campionato. I giallorossi, dopo i primi quattro turni di Serie A, hanno totalizzato solo tre punti, precipitano così fino al sedicesimo posto.

Proprio questi risultati così deficitari, e rapporti un po’ logori, hanno portato i Friedkin ad esonerare Daniele De Rossi, fresco di rinnovo. Tuttavia, questa decisione ha portato tantissime polemiche tra i tifosi giallorossi. Questi ultimi, infatti, hanno criticato tantissimo la proprietà statunitense di sollevare dal suo incarico il tecnico della loro squadra del cuore.

Al posto di Daniele De Rossi, dunque, i Friedkin hanno deciso di chiamare Ivan Juric, il quale ha firmato fino al 2025 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Roma è ora attesa dalla sfida di domenica contro l’Udinese. Proprio su questa gara, di fatto, bisogna registrare un importante annuncio social.

Roma-Udinese, Mats Hummels: “Non vedo l’ora che arrivi la prima partita in casa”

Mats Hummels, tramite una storia pubblica sul proprio profilo ufficiale di Instagram, non ha nascosto la sua grandissima voglia di scendere in campo contro l’Udinese: “Non vedo l’ora che arrivi la prima partita in casa”.

Il difensore tedesco, arrivato a parametro zero, ancora deve esordire in giallorosso ed ha tutta la voglia di dare una mano alla Roma. Quest’ultima, di fatto, deve assolutamente battere l’Udinese domenica prossima per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League.