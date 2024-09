Partita sospesa, protesta choc e tifosi in campo

Arriva una clamorosa notizia che ha sconvolto il mondo del calcio: una partita è stata sospesa per un’incredibile protesta da parte dei tifosi

Un modo fin troppo visibile di esprimere il proprio dissenso per questo tipo di calcio. Fino a questo momento non si era ancora mai visto nulla del genere. C’è il rischio che non possa essere l’ultima volta, vista la motivazione.

Il mondo del calcio sta cambiando, sia per fruizione dell’evento che per modo di approcciare dei tifosi. I mezzi di comunicazione moderni hanno ribaltato molte abitudini, come vedere un match sul telefonino e anche gli orari sono completamente diversi rispetto a prima. Tutto questo però non ha tolto la passione ai tifosi, che continuano a riempire gli stadi in giro per il mondo.

A dire il vero le scene di guerriglia e di scontri all’interno degli impianti sono drasticamente diminuite rispetto a prima, rendendo lo stadio un posto sostanzialmente più sicuro. Ci sono però alcune piazze ancora molto calde, che fanno sentire la propria voce per proteste anche veementi. L’ultimo caso non riguarda una piazza italiana ma francese. Un match di Ligue 2, ovvero la nostra Serie B, è stato sospeso all’improvviso per le intemperanze dei tifosi, che hanno iniziato a lanciare palline da tennis.

No al “calcio spezzatino”: la clamorosa protesta in Francia

L’incredibile protesta è andata in scena in Francia, e più precisamente nella sfida tra Lorient e Red Star. Durante il primo tempo i tifosi hanno interrotto la partita lanciando, sul terreno di gioco molte palline da tennis, con l’intento di spingere il direttore di gara ad interrompere il match. Il motivo? Una protesta nei confronti del “calcio spezzatino” che ormai ha imposto la propria regola in giro per l’Europa. Tutte le partite sono spalmate nell’arco del week end, per offrire una copertura mediatica completa e massimizzare i profitti dei diritti televisivi.

Un sostegno al calcio tradizionale nell’intenzione dei tifosi del Lorient, con una forma di protesta nemmeno troppo violenta. Per la cronaca alla fine i padroni di casa hanno vinto per 2-1, portando a casa i tre punti dopo la sospensione.