Roma, nuovo striscione per De Rossi: non solo i Friedkin nel mirino

Roma, nuovo striscione per De Rossi. Non accenna a diminuire il dissenso del popolo giallorosso nei riguardi della società dopo l’esonero del tecnico di Ostia.

I tempi non sono immaginabili, né prevedibili. Quanto durerà l’ondata di dissenso, della pressoché totale tifoseria della Roma, nei confronti di una proprietà che, ancora una volta, ha dato prova di saper prendere soltanto decisioni ‘impopolari’ e contrarie alla storia stessa della società giallorossa, non è dato sapere.

La gara contro l’Udinese, valida per la quinta giornata di campionato, sarà il primo ‘impatto’ della tifoseria romanista con la Roma del post-Daniele De Rossi. Ivan Juric non ha alcuna responsabilità né tantomeno qualsivoglia colpa, ma potrebbe essere, suo malgrado, travolto dalla contestazione di domenica allo Stadio Olimpico. E’ questo il momento, per la tifoseria della Roma, di far sentire la propria voce. Già l’addio di José Mourinho aveva fatto scricchiolare non poco la fiducia nella proprietà americana. L’addio, improvviso ed inatteso, a Daniele De Rossi ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza.

Roma, nuovo striscione per De Rossi. L’attacco è frontale

Per i tifosi giallorossi da una parte vi è DDR, bandiera storica della Roma, seconda soltanto a Francesco Totti e figura degna di posare accanto a figure ‘storiche’ come Bruno Conti o Agostino Di Bartolomei, dall’altra il resto della Roma americana.

L’esonero del tecnico di Ostia rischia di creare una frattura, tra tifosi e società, che sarà assai difficile ricomporre in breve tempo. In questi casi. più che mille parole, può bastare un pensiero a riassumere al meglio uno stato d’animo, ma anche un totale distacco. Esattamente come quello espresso in uno striscione apparso fuori Trigoria e che recita un concetto ben preciso: “DDR mare di Roma… Lina il male di Roma!“. La Roma, per i tifosi giallorossi, oggi ha, ancor più, il volto di Daniele De Rossi, non quello di Dan Friedkin e né, ovviamente, di Lina Souloukou.

Striscione comparso questa mattina fuori Trigoria:

“DDR mare di Roma… Lina il male di Roma!”#ASRoma pic.twitter.com/je0ZqS3pwD — Matteo Cirulli (@MatteoCiru) September 21, 2024

La Roma di Ivan Juric prova a ripartire, ma che fatica con lo spettro di Daniele De Rossi che aleggia ovunque.