Roma, subito in gruppo: primo ‘rinforzo’ per Juric

Arrivano buone notizie per Ivan Juric, con un “aggiunta” al gruppo che non potrà che fare piacere al neo allenatore della Roma

In un periodo di grande emergenza, in cui i risultati sono fondamentali, ogni tipo di rinforzo non può che essere ben accetto. Juric lo avrà subito a disposizione e potrebbe mandarlo in campo contro l’Athletic Bilbao.

In questo avvio di stagione piuttosto convulso in casa Roma non c’è stato ancora modo di vedere la vera formazione titolare. Due i problemi principali: il ritardo nel completare il mercato (fuori tempo massimo) e qualche infortunio occorso a giocatori cardine. A dire il vero all’inizio c’erano anche calciatori non al top della forma, nonostante non avessero avuti contraccolpi fisici. Fatto sta che De Rossi prima e Juric ora non hanno ancora il 100% del potenziale utilizzabile.

Tra quelli su cui c’era grande fiducia alla vigilia dell’inizio della stagione, non si può non citare Enzo Le Fee. il primo colpo targato Ghisolfi aveva segnato la prima parte della campagna acquisti. DDR aveva confessato candidamente di non conoscere a pieno il calciatore, visto che il colpo era stato orchestrato in pieno dal direttore sportivo, senza consultarlo a fondo. I primi scampoli con Cagliari ed Empoli non avevano lasciato intravedere grandissime cose e questo non si può negare. Poi un brutto infortunio lo ha tolto dalla contesa.

Le Fee è pronto: da lunedì tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo

Contro l’Empoli Enzo Le Fee aveva riportato un duplice problema: un fastidio muscolare alla coscia, ma soprattutto una torsione irregolare del legamento collaterale. Questo gli ha fatto saltare le sfide con la Juventus, prima della sosta, e con il Genoa, al rientro dalle nazionali. Gli iniziali tempi di recupero erano stimati in 2-3 settimane, mentre ora siamo arrivati al mese pieno.

Le buone notizie per mister Juric sono arrivate però già un paio di giorni fa, quando il ragazzo si è sottoposto a controlli strumentali che hanno evidenziato un pieno recupero dell’articolazione. Adesso, come riportato da Filippo Biafora, è arrivato il momento di tornarsi ad allenare in gruppo. Da lunedì il francese sarà finalmente in gruppo e punta ad essere convocato per la sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Tra l’altro sembra proprio che il nuovo tecnico veda di buon occhio Le Fee, considerato ideale per ricoprire uno dei due ruoli in mezzo al campo nel 3-4-2-1 con il quale si vuole impostare la Roma del futuro.