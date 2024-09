Serie A sottosopra: esclusa dalla Champions League

In attesa del continuo del suo quinto turno, per il campionato di Serie A bisogna registrare una brutta notizia.

Dopo i tre giorni dedicati al primo turno del nuovo format della Champions League, la Serie A è già tornata sotto la luce dei riflettori. Ieri, infatti, si sono disputate le prime gare del quinto turno del campionato italiano, ovvero Cagliari-Empoli e Verona-Torino.

Entrambe le partite sono terminate con la vittoria della squadra ospite. All’Unipol Domus, infatti, la squadra di Roberto D’Aversa ha sconfitto per 0-2 il Cagliari. Allo Stadio Bentegodi, invece, il Torino (attuale capolista) ha vinto per 1-3 contro il Verona. Mentre nella giornata di oggi ci sarà il primo big match di questo turno, ovvero Juve-Napoli.

Domani sera, invece, allo Stadio San Siro andrà di scena il derby tra l’Inter ed il Milan. La Roma, invece, giocherà alle ore 18.00 di domani allo Stadio Olimpico contro l’Udinese. Tuttavia, prima di queste gare, bisogna registrare una brutta notizia per l’intero campionato di Serie A.

La Serie A non dovrebbe riuscire a bissare la quinta squadra in Champions League: la proiezione di Opta

Secondo una proiezione di ‘Opta’, infatti, l’Italia non dovrebbe quest’anno ad ottenere la quinta squadra in Champions League. I club della nostra Serie A, almeno secondo questa previsione, non dovrebbero ripetere i successi dell’anno scorso, soprattutto la vittoria dell’Europa League compiuta dall’Atalanta.

Come riporta ‘Opta’, infatti, le due nazioni favorire ad ottenere più successi in Europa quest’anno sono l’Inghilterra (delusione dell’anno scorso) e la Spagna. Squadre importanti della Premier e della Liga, di fatto, sono tra le massime favorite a riuscire a vincere le tre competizioni europee.