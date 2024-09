Addio Souloulokou e reintegro Zalewski: Juric dice tutto

Arrivano le parole di Ivan Juric dopo la vittoria della Roma contro l’Udinese allo stadio Olimpico. Ecco il commento del tecnico croato dopo il debutto vincente sulla panchina giallorossa.

Il nuovo allenatore della Roma trova i primi tre punti stagionali al debutto sulla panchina giallorossa. In un clima di contestazione totale la squadra guidata da Ivan Juric sconfigge per 3-0 l’Udinese di Runjaic. La squadra friulana ha trovato la prima sconfitta allo stadio Olimpico, dove è salito in cattedra Artem Dovbyk, autore di una rete e un assist nella gara. Ecco le parole di mister Juric dopo la prima vittoria stagionale della squadra giallorossa.

Intervistato dai microfoni Sky il nuovo tecnico della Roma è uscito allo scoperto sul tema del reintegro di Nicola Zalewski. Sull’esterno giallorosso: “Speriamo che si risolva, domani potrebbe fare un allenamento con la squadra. In quel ruolo siamo un ’ corti.” Sulle dimissioni di Lina Souloukou: “L’ho saputo mentre stavamo mangiando e ho visto la notizia. Dispiace per le situazioni familiari, i figli sono sempre al primo posto. Sono molto dispiaciuto” . Sulla reazione necessaria: “È un momento molto difficile per lei. Noi dobbiamo pensare a giocare, ad allenarci bene e a dare il massimo per i tifosi. Noi dobbiamo lavorare bene sul campo.”

Il commento del croato a Dazn: “Abbiamo fatto bene, i giocatori hanno lavorato tanto in questi giorni su questi concetti. Sono giocatori che hanno fatto questo in passato e ti rimane in testa questa cosa. Nel primo tempo ho visto i giocatori belli alti con anticipi, aggressività e posizioni, c’è ancora da migliorare ma sono giocatori abbastanza esperti e riescono ad adattarsi.”