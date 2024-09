Alta tensione Friedkin, rilancio o addio: spunta una nuova figura in società

Il futuro della Roma potrebbe vivere nuovi clamorosi colpi di scena nel corso delle prossime ore. Friedkin di fronte ad un bivio: i dettagli

Dall’esonero di De Rossi alle dimissioni di Lina Souloukou. La settimana vissuta dalla Roma è stata letteralmente intensa e non è ancora finita. Tra pochi minuti, infatti, voci ed indiscrezioni almeno per qualche ora si placheranno, vista l’imminenza del fischio d’inizio del match tra Roma ed Udinese. Match che si disputerà in un clima assolutamente particolare, con la Curva Sud che entrerà mezz’ora dopo il fischio d’inizio come segno di protesta per la decisione di esonerare Daniele De Rossi.

Dall’altra parte dll’Oceano, però, riflessioni ancor più profonde starebbero animando il quartier generale della Roma. Secondo quanto riferito da Adnkronos, infatti, Dan e Ryan Friedkin avrebbero accettato le dimissioni di Souloukou non solo per andare incontro alla volontà della manager greca di sottrarsi alle pressioni della piazza, ma anche per esprimere il segnale di una rinomata consapevolezza di un passo falso da un punto manageriale. Ma non basta.

Roma, Friedkin attesi ad un bivio: prendere o lasciare

Stando sempre alla fonte sopra citata, allo stato attuale della situazione i Friedkin si troverebbero di fronte ad un bivio. Le fonti poste in rilievo da Adnkronos riferiscono infatti di ‘possibili contrasti emersi tra Dan e Ryan Friedkin che partono da diverse valutazioni nelle ultime settimane e arrivano ad una diversa visione strategica sulle prossime mosse”.

Il nodo cruciale può essere sintetizzato così: rilanciare o lasciare. Un eventuale addio dei Friedkin porterebbe la proprietà statunitense a massimizzare sin da subito gli investimenti fatti. Ed è qui che il discorso si intreccia anche con le chances da parte dei Friedkin di ritagliarsi ancora un ruolo nell’acquisizione delle quote dell’Everton. Dall’altra parte, invece, si staglia l’ipotesi di un rilancio del progetto, che avrebbe in una figura dalla grande esperienza calcistica e dalla profonda conoscenza della realtà romana un inevitabile punto di riferimento. Prendere o lasciare, adesso o mai più: i Friedkin devono fare chiarezza.