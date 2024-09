Danso, nuovo stop forzato: dovrà operarsi al cuore

La Roma di Ivan Juric a breve giocherà contro l’Udinese, ma prima ci sono delle novità su un mancato giocatore giallorosso.

La Roma, dopo aver totalizzato solo tre punti nelle prime quattro partite, è chiamata assolutamente quest’oggi la sorprendente Udinese. I giallorossi, attualmente, hanno infatti già sei punti di svantaggio dal quarto posto, dove adesso c’è la Juventus di Thiago Motta.

Proprio questo distacco, ed anche più di qualche contrasto, hanno portato i Friedkin ad esonerare Daniele De Rossi. Mercoledì scorso, infatti, i proprietari statunitensi hanno compiuto l’avvicendamento in panchina tra l’ex capitano giallorosso ed Ivan Juric.

Tuttavia, questa decisione di mandare via Daniele De Rossi ha scatenato tantissime polemiche. Sia media che tifosi, infatti, non si sono dati una spiegazione sull’esonero dell’ex calciatore, anche perché non ha avuto la possibilità di lavorare con la squadra attuale. Basti pensare agli arrivi last minute di Hummels e Mario Hermoso. Questi ultimi, di fatto, sono stati presi a zero dopo il mancato arrivo di Danso. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle importanti novità.

Kevin Danso dovrà sottoporsi ad un intervento al cuore

Come riportato dal quotidiano austraico ‘Kleine Zeitung’, infatti, il difensore centrale deve sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore. Kevin Danso, dunque, deve affrontare questa operazione dopo i vari esami a cui si è sottoposto hanno indicato dei problemi al cuore.

Il Lens, di fatto, ancora deve comunicare nulla ufficialmente sulle condizioni di Kevin Danso, il quale spera di tornare il prima possibile sul campo. Ricordiamo che la Roma aveva preso il centrale che, però, superò le visite mediche di rito.