Esonero e addio Vlahovic a gennaio: colpo di scena Juventus

Dopo l’ennesima prestazione poco convincente, su Dusan Vlahovic bisogna registrare tantissime voci di calciomercato.

Dopo aver battuto nettamente il PSV Eindhoven per 3-1 nel match di esordio di Champions League, la Juventus di Thiago Motta è andata incontro ad un altro 0-0. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato ieri all’Allianz Stadium contro il Napoli dell’ex tecnico e giocatore juventino Antonio Conte.

La gara contro gli azzurri, di fatto, ha evidenziato di nuovo le difficoltà della Juve a creare delle occasioni da gol. Se la fase difensiva è già quasi perfetta, quella offensiva sta destando più di qualche preoccupazione a Thiago Motta.

Anche ieri contro il Napoli, dunque, la Juventus non ha certo brillato per le azioni pericolose create. Basti pensare che lo stesso Thiago Motta ha sostituito Dudas Vlahovic a fine primo tempo per scelta tecnica. Proprio per queste continue critiche, sul centravanti serbo bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Calciomercato Juve, Manchester United su Vlahovic: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘FootballTransfers’, infatti, il Manchester United è sulle tracce di Dusan Vlahovic. A caldeggiare questo trasferimento è proprio un ex bomber dei ‘Red Devils’, ovvero Ruud van Nistelrooy (ora tra i membri dello staff di Erik ten Hag).

Il Manchester United, quindi, è davvero molto interessato a Dusan Vlahovic, visto che potrebbe cercare di prenderlo già nella prossima sessione invernale di mercato. Quest’ultima ipotesi, di fatto, potrebbe prendere piede soprattutto in caso di avvicendamento sulla panchina dello United tra ten Hag e proprio van Nistelrooy. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente dei continui aggiornamenti sull’ex calciatore della Fiorentina.