Formazioni ufficiali Roma-Udinese, Juric a sorpresa: esclusione top in mediana

Roma-Udinese: formazioni ufficiali. Tra poco giallorossi e bianconeri friulani scenderanno in campo allo Stadio Olimpico. E sarà già una sfida decisiva per la formazione di Juric.

Roma-Udinese non è partita come le altre. E’ una gara che segna un prima ed un dopo. L’era di Daniele De Rossi si è già conclusa e spetterà ad Ivan Juric rimettere in sesto squadra ed ambiente.

Il tecnico croato proverà a portare a casa i primi tre punti della stagione in casa giallorossa. L’avversario non è dei più semplici dal momento che l’Udinese di Runjaic è partito con il piede giusto. L’Olimpico, ed il popolo giallorosso, attendono la Roma di Juric e, contestazione a parte, sarà al fianco del nuovo tecnico e dei suoi ragazzi.

Roma-Udinese: le formazioni ufficiali

Ivan Juric, per la sua prima assoluta, e per giunta in casa, si affida al duo offensivo Dybala–Dovbyk. Il fantasista argentino ed il colosso ucraino costituiranno le bocche di fuoco della nuova Roma. Juric si affida a loro e da loro si attende una grande mano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca (da confermare) All. Runjaic

Inizio alle ore 18.00.