La protesta della Curva Sud: “Chi ama la Roma, entra mezz’ora dopo”

La protesta della Curva Sud caratterizzerà l’inizio della sfida tra Roma ed Udinese nonché l’esordio sulla panchina giallorossa di Ivan Juric.

Il dopo Daniele De Rossi avrà inizio alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico. Roma-Udinese darà inizio all’era di Ivan Juric, ma l’atmosfera che aleggerà allo stadio sarà tutt’altro che festosa.

Nulla contro il tecnico croato ma tutti contro la proprietà americana, e la dirigenza giallorossa, ‘colpevoli’ di aver chiuso in maniera inopportuna ed incomprensibile il rapporto non soltanto con un tecnico che è stato seduto sulla panchina giallorossa ma con una parte importante della storia stessa della Roma. La Curva Sud non entrerà allo stadio alle ore 18.00. Uno striscione esposto fuori dallo stadio è quanto mai chiaro: “Chi ama la Roma entra mezz’ora dopo“. Una maniera silenziosa e forte per mostrarsi ancora vicini a Daniele De Rossi senza far mancare ‘completamente’ il giusto appoggio ai giocatori ed al nuovo tecnico. Già chiamato ad una non facile impresa. La Roma si può, e si deve, amare anche così.