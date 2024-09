Partita rinviata a data da destinarsi, UFFICIALE: il motivo è clamoroso

Partita rinviata a data da destinarsi. A quanto pare non è la prima volta che capita, ma è la motivazione del rinvio a sorprendere.

La sfida era valida per la terza giornata del campionato di Serie D girone H. Di fronte Angri e Manfredonia. Una partita importante ed attesa che, però, ha avuto un epilogo imprevisto.

Solitamente, nelle partite di calcio, le interruzioni sono dovute, il più delle volte, agli infortuni che riguardano i giocatori in campo. Non capita spesso, invece, che una partita venga prima interrotta, e poi rinviata, per un infortunio del direttore di gara. Angri-Manfredonia è durata in tutto circa venti minuti, ovvero fino a quando l’arbitro ha alzato bandiera bianca. Un risentimento al ginocchio ha avuto la meglio. In verità la sfida è stata interrotta anche nei minuti precedenti ma il direttore di gara ha provato a stringere i denti fino a quando non ha ritenuto più possibile proseguire.

La gara tra Angri e Manfredonia verrà recuperata a data da destinarsi.

Il comunicato ufficiale di Angri e Manfredonia

Poco dopo la sospensione della gara i due club di Angri e Manfredonia hanno provveduto a comunicare il rinvio del match. Di seguito il comunicato ufficiale:

“𝗨𝗦 𝗔𝗡𝗚𝗥𝗜 𝟭𝟵𝟮𝟳-𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 | 𝗚𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗢𝗦𝗣𝗘𝗦𝗔. Si comunica che la gara tra US Angri 1927 e Manfredonia è stata sospesa a causa di infortunio fisico dell’arbitro. La ripresa dell’incontro è rinviata a data da destinarsi“. Il direttore sportivo del Manfredonia, Scuotto, commentando quanto accaduto, ha confessato come sia “la terza volta che ci capita un episodio del genere ma ora dobbiamo subito pensare alla prossima gara contro il Matera”. La sua ‘sorprendente’ dichiarazione è stata riportata da seried24.com.