Allegri alla Roma: ha detto sì

Allegri alla Roma: dopo la nomina di Juric come nuovo allenatore spuntano altri particolari dietro la vicenda che ha visto l’esonero di Daniele De Rossi

Una settimana tutt’altro che tranquilla quella che ha vissuto la Roma. L’esonero di De Rossi dopo il pareggio contro il Genoa, la chiamata di Juric, le dimissioni di Lina Souloukou e adesso, oggi, l’acquisizione ufficiale dell’Everton da parte dei Friedkin. Insomma, notizie su notizie, che alimentano le polemiche e soprattutto le preoccupazioni dei tifosi soprattutto per questa nuova mossa degli americani.

Ma tornando un poco indietro, ovviamente di qualche giorno, arrivano delle indiscrezioni su quello che è stato il cammino che ha portato alla scelta del nuovo allenatore. Un giorno prima dell’annuncio ufficiale del benservito a De Rossi, i Friedkin – così come riportato da Tuttomercatoweb.it – avevano contattato sia Juric sia Allegri.

Allegri alla Roma, ecco perché è arrivato Juric

Sia il tecnico croato ex Torino, sia il livornese che nei mesi scorsi è stato esonerato dalla Juventus, hanno immediatamente dato il proprio sì alla possibilità di sedersi sulla panchina giallorossa. Allegri, addirittura, avrebbe anche deciso di parlare dopo di soldi, quindi sicuramente avrebbe anche accettato un ingaggio al ribasso. Ma sempre qualcosa in più rispetto a quello che prende Juric.

E alla fine, anche per questo motivo – ma anche per via di una rosa che secondo la società era più adatta alle caratteristiche dell’ex Torino – si è optato per la scelta che, sin dall’inizio, è stata quella principale. Da lì alla fine del contratto sono passate pochissime ore. La mattina seguente la società ha comunicato l’esonero a De Rossi e ha chiuso in fretta e furia con Juric che nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento. Il resto è storia recente, con il debutto ieri all’Olimpico, convincente sia per la prestazione sia per il risultato. La Roma ha trovato la prima vittoria della stagione e adesso spera di ripetersi non solo giovedì in Coppa, ma anche domenica prossima quando arriverà il Venezia.