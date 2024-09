Calciomercato Roma, un ex Barcellona al posto di Juric

La decisione di mandare via De Rossi ha portato la Roma a dover scegliere velocemente un altro allenatore e Juric non era la prima scelta

Un ex Barcellona è stato sondato prima di virare sull’ex tecnico del Torino. Un piano ambizioso che avrebbe di certo sollecitato maggiormente la fantasia del pubblico romanista. Una suggestione che rimarrà forse per il futuro.

Il caos generato dall’addio di Daniele De Rossi ha portato la Roma ad una scelta affrettata per il nuovo allenatore. I risultati non esaltanti sono stati un allarme che la dirigenza non ha voluto spegnere, ma anzi cavalcare, dando il via ad un tourbillon di decisioni culminate con le dimissioni della CEO Lina Souloukou. Il repulisti all’interno di Trigoria prosegue, dopo che negli ultimi mesi molte figure hanno lasciato la realtà capitolina. Una politica di taglio delle spese e cambiamento di assetto che probabilmente potrebbe regalare a breve altre sorprese.

La Roma doveva trovare in fretta un allenatore e tutti quelli contattati hanno declinato la proposta. Sembra infatti che l’offerta fosse sempre di un solo anno, con opzione legata alla qualificazione in Champions League. Da Terzic e Tuchel, passando per Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, fino ad arrivare ad alcuni nomi francamente insospettabili. Se Sarri non poteva essere proposto alla piazza dopo la recente esperienza nella Lazio, un ex Barcellona aveva ottenuto diversi consensi interni.

La Roma aveva sondato Xavi: l’ex Barcellona era preferito a Juric

Come riportato dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, la Roma ha provato a sondare il terreno per Xavi Hernandez, fresco dall’esperienza al Barcellona. L’ex centrocampista blaugrana ha anche vinto una Liga da allenatore in patria, ma è ora in cerca di nuove esperienze. Nonostante i giallorossi gli avessero chiesto di sposare il proprio progetto, lo spagnolo ha cortesemente declinato la proposta. Evidentemente un progetto su breve scadenza non lo convinceva a sufficienza.

Non è la prima volta che le strade tecniche di Roma e Barcellona si intersecano, visto che la precedente proprietà americana aveva deciso di iniziare il proprio percorso con Luis Enrique, per creare un modello simile a quello di Guardiola. I risultati non diedero poi ragione all’ex ct della Spagna, che si dimise dopo un solo anno in Serie A. Chissà se Xavi avrebbe saputo fare di meglio.