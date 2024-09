Cessione agli Arabi, Alessio Manieri: “Stanno vendendo la Roma” | ESCLUSIVO

Proprio in questi minuti, di fatto, bisogna registrare delle grossissime novità che riguardano la possibile cessione della Roma agli arabi.

Dopo la netta vittoria rimediata ieri allo Stadio Olimpico contro l’Udinese per 3-0, la Roma di Ivan Juric ha iniziato a prepararsi per il suo esordio in Europa League. Giovedì prossimo, infatti, i giallorossi esordiranno nell’edizione di quest’anno della seconda competizione europea per club.

Allo Stadio Olimpico, dunque, verrà una squadra davvero forte, ovvero l’Athtletic Bilbao. Tuttavia, la luce dei riflettori in queste ore in casa giallorossa non è sul match contro il team basco ma sul fronte societario. Solo qualche ora fa, infatti, l’Everton ha ufficializzato l’accordo con i Friedkin per l’acquisizione delle sue quote di maggioranza.

La famiglia statunitense, dunque, sta per entrare nel bellissimo (ed ambitissimo mondo della Premier League. Dall’altro canto, però, bisogna registrare delle novità che riguardano anche la possibile cessione della Roma da parte dei Friedkin.

Roma, possibile cessione del club da parte dei Friedkin agli arabi: i dettagli

A riferire questi importantissimi aggiornamenti, esattamente nel corso della prima diretta sul canale Twitch di ‘Asromalive.it’, è stato Alessio Manieri, ‘Daje Ale’: “Mi è arrivata la notizia che stanno vendendo la Roma agli arabi. Me l’ha detto un mio amico che lavora nel settore giovanile del Porto che ha parlato ad un evento con un membro del settore giovanile della Roma. Quest’ultimo, dunque, avrebbe confermato la cessione del club”.

Questa notizia, di fatto, potrebbe essere davvero sensazionale. Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro della Roma.