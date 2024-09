Erede Souloukou, cortocircuito Roma: ritorno clamoroso

L’addio a Lina Souloukou ha lasciato un vuoto di potere importante nella Roma dei Friedkin. Nel casting per l’erede dell’ex CEO spunta anche un clamoroso ritorno in giallorosso.

Si è chiusa con la prima vittoria stagionale una settimana decisamente caotica per la Roma guidata dalla famiglia Friedkin. Prima l’esonero ufficiale di Daniele De Rossi, sostituito da Ivan Juric in panchina dopo le prime quattro gare della nuova stagione. Nel giorno del debutto del tecnico croato, con la contestazione messa in scena dalla Curva Sud allo stadio Olimpico, sono arrivate anche le dimissioni ufficiali di Lina Souloukou, che lascia la carica di CEO nella società giallorossa dopo un anno e mezzo. Ecco le ultime sulla caccia al nuovo rinforzo dirigenziale in casa giallorossa.

Il casting per raccogliere l’eredità di Lina Souloukou nella Roma è già partito e sono tante le piste accostate alle manovre della proprietà Friedkin. La presidenza statunitense dovrebbe tornare nella Capitale a stretto giro di posta, anche per colmare formalmente il vuoto di potere lasciato dalle dimissioni ufficiali della manager greca. Tra le suggestioni accostate alla dirigenza del club giallorosso c’è la traccia che porta all’ex attaccante Zibì Boniek e non solo.

Erede Souloukou, colpo di scena Roma: spunta anche Rosella Sensi

Oltre all’ex attaccante è stato accostato alla presidenza Friedkin anche Umberto Gandini, già amministratore delegato dei giallorossi dal 2016 al 2018. Resta in piedi anche la pista che porta all’ex Milan, Zvonimir Boban, ma secondo il quotidiano Leggo c’è un’altra opzione che avrebbe del clamoroso.

Anche Rosella Sensi viene accostata al casting per la Roma come erede di Lina Souloukou nell’edizione odierna del quotidiano. L’ex presidente del club giallorosso è ora prima cittadina di un comune marchigiano, ma potrebbe a sorpresa finire nuovamente nella società giallorossa. Da valutare come impatterebbe sulla tifoseria una scelta del genere, ricordando che all’epoca della sua presidenza la figlia di Franco Sensi venne pesantemente contestata dagli appassionati giallorossi.