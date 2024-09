Friedkin, accordo raggiunto: l’annuncio UFFICIALE

In questi minuti è arrivato un comunicato ufficiale davvero molto importante che riguarda i propietari della Roma, ovvero la famiglia Friedkin.

Dopo dei giorni davvero particolari, la Roma ha dato finalmente ai suoi tifosi un buon segnale. I giallorossi, infatti, hanno battuto ieri allo Stadio Olimpico una delle sorprese di questo primo scorcio di campionato, ovvero l’Udinese.

Il team capitolino, di fatto, ha sconfitto nettamente il team friulano con un netto 3-0. A sbloccare il match è stato Dovbyk, poi la squadra di Ivan Juric ha preso il largo con il rigore realizzato da Paulo Dybala e con il gol siglato dal subentrante Baldanzi. Tuttavia, al netto della gioia dei tre punti ottenuti, i tifosi giallorossi hanno continuato a contestare sia il gruppo giocatori che, soprattutto, la società.

Basti pensare che al momento del gol di Dovbyk, infatti, i tifosi della Roma hanno inneggiato a Daniele De Rossi. Tra i più contestati, ovviamente, ci sono stati i Friedkin che, però, in questi minuti sono stati protagonisti di un importantissimo comunicato.

Everton, Friedkin hanno raggiunto l’accordo per l’acquisizione della maggioranza delle quote

L’Everton, tramite una nota, ha infatti ufficializzato l’acquisizione delle quote di maggioranza del club da parte dei Friedkin: “Blue Heaven Holding e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della vendita della partecipazione di maggioranza di Blue Heaven Holding nell’Everton Football Club. L’operazione è soggetta ad approvazione da parte delle autorità della Premier League, l’Associazione Calcistica e l’Autorità per la Condotta Finanziaria”.

Il comunicato poi si conclude: “Un portavoce dei Friedkin Group ha dichiarato: ‘Siamo contenti di aver raggiunto un accordo per diventare i custodi di questa iconica squadra di calcio. Ci vogliamo concentrare sull’ottenere le necessarie approvazioni per completare questa transazione. Siamo davvero impazienti di dare stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo stadio’”.