La prova tv non lascia scampo: squalifica choc

La prova tv non lascia scampo: un fatto incredibile è successo nel weekend in Inghilterra. Le minacce hanno superato il limite del normale. Richiesta choc per la squalifica

Minacce e squalifica a vita. Ma andiamo con ordine, perché nel fine settimana, in Premier League, è successo davvero di tutto. Non solo la pallonata data da Haaland al giocatore dell’Arsenal dopo il pareggio in pieno recupero mentre l’uomo di Arteta aveva la maglia sulla faccia, ma anche e soprattutto un episodio successo durante il match tra West Ham e Chelsea.

I due giocatori coinvolti sono il messicano Edson Alvarez e l’argentino Enzo Fernandez. Durante un durissimo faccia a faccia avvenuto tra i due, il primo, secondo l’agenzia di stampa argentina Ole, avrebbe proferito delle minacce di morte nei confronti dell’avversario. “Ti aspetterò, ti ucciderò fuori. Dove vuoi” Sarebbero queste le parole pronunciate da Alvarez, che hanno fatto immediatamente scatenare le polemiche al di là della Manica.

Minacce di morte: “Squalifica a vita”

Imbufaliti, come ovvio che sia, i tifosi dei Blues. Che sui social ci sono andati giù durissimi contro il messicano, chiedendo addirittura la squalifica a vita. “Minacciare di uccidere un avversario durante uno scontro di Premier League non è qualcosa che la FA né la lega dovrebbero prendere alla leggera, tra le richieste di avviare immediatamente un’indagine. Un derby di Londra, uno dei tanti, quindi tesissimo, che è scivolato anche in delle cose che non solo non dovrebbero succedere dentro un campo di calcio, ma in nessun posto in questa terra.

Vedremo ovviamente quello che succederà nel corso delle prossime ore. Con la lega inglese che potrebbe realmente aprire un’inchiesta per capire cos’è successo. Se i fatti venissero accertati siamo convinti che il messicano potrebbe davvero andare incontro ad una squalifica. Non a vita, ovviamente, forse non è il caso. Ma sicuramente potrebbe saltare un bel po’ di partite nel corso di questa stagione. Noi seguiremo la vicenda e vi terremo aggiornati, mentre le polemiche, anche nel momento in cui andiamo online, continuano ad impazzare al di là della Manica.