Partita di coppa rinviata: ora è UFFICIALE

La partita di coppa non si potrà disputare come da programma dopo che è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Lega: tutto annullato

Purtroppo il maltempo non sta colpendo in questo periodo solo l’Emilia Romagna, ma è ben più diffuso. Le inondazioni e la tanta acqua caduta stanno rendendo sempre più difficile rendere il campo praticabile. La gara di coppa non andrà in scena.

Periodo denso di appuntamenti per il calcio internazionale. Dopo il primo assaggio di partite, subito interrotto per la sosta delle nazionali (impegnate nella Nations League), da 10 giorni a questa parte si è tornato a fare sul serio. I campionati hanno vissuto altre due giornate e anche l’Europa ha visto l’esordio del nuovo format della Champions League. L’Europa League vivrà il suo momento in questa settimana, con l’esordio di Roma e Lazio, impegnate contro Athletic Bilbao e Dinamo Kiev.

Chi ha ancora più impegni delle italiane sono le squadre inglesi, che oltre alla Premier League, alla FA Cup, hanno anche l‘EFL Cup, ovvero la Coppa di Lega. Proprio in relazione al terzo trofeo britannico, arrivano delle notizie poco rassicuranti da Wimbledon, ovvero un sobborgo di Londra. Si perché la sfida tra i padroni di casa e il Newcastle non verrà disputate secondo programma.

Salta la sfida di Coppa di Lega tra Wimbledon e Newcastle: il campo è in condizioni terribili – VIDEO

Le forti piogge che hanno interessato anche l’Inghilterra in questi giorni, hanno causato allagamenti nella parte esterna del campo e anche all’interno dell’impianto di Plough Lane le cose non vanno di certo meglio. Una parte del manto erboso è sparita, mentre sembra proprio che ci sia una voragine all’interno del rettangolo verde, causato dall’ingente acqua caduta (guarda le immagini su X).

La gara era in programma martedì 24 settembre, ore 19:45 locali, ma è stata posticipata a data da destinarsi. Tra l’altro anche la conferenza stampa pre-match del tecnico bianconero Eddie Howe, prevista per le 9 di questa mattina, è stata annullata.

L’AFC Wimbledon affronterà il Crewe martedì prossimo, quindi non è ancora chiaro quando potrà essere trovato uno spazio libero per riprogrammare la sfida tra il club di League Two e il Newcastle degli sceicchi.