Ribaltone Friedkin: nuovo accordo imminente

Ribaltone Friedkin: il nuovo accordo sembra imminente. Il rallentamento dei mesi scorsi sembra essere acqua passata. I proprietari della Roma hanno deciso

Sembrava tutto finito. E invece no, non è proprio così. Secondo quanto riportato da bloomberg.com, i Friedkin non hanno mai mollato la presa per l’acquisizione dell’Everton.

In estate realmente sembrava tutto fatto. Tant’è che quando è stata organizzata l’amichevole della Roma con la seconda squadra di Liverpool, le voci che gli americani e proprietari della Roma potessero prendere il club erano insistenti. E quell’accordo per un test precampionato sembrava solamente l’antipasto all’annuncio ufficiale che doveva arrivare. Poi non erano stati trovati gli accordi e si è vociferato perché l’Everton avesse troppi debiti. Ma la notizia di adesso, invece, è che i Friedkin possano davvero chiudere per il club della Premier League.

Ribaltone Friedkin, accordo imminente per l’Everton

“Il miliardario statunitense Dan Friedkin si sta avvicinando all’acquisizione dell’Everton FC, la squadra della Premier League che ha avuto difficoltà a trovare un acquirente, secondo fonti a conoscenza della situazione. Friedkin e il proprietario dell’Everton Farhad Moshiri sono in fase avanzata per raggiungere un accordo, hanno detto le fonti, che porrebbe fine a mesi di incertezza nella squadra di calcio di Liverpool”. Insomma, in poche parole, si dà l’affare quasi per fatto.

E chissà che cosa c’è dietro a questa marcia indietro dei Friedkin che, come sappiamo, hanno fatto toccata e fuga in città per esonerare De Rossi e poi ieri hanno anche accolto le dimissioni della CEO Lina Souloukou. Stando a quelle che sono state sempre le loro parole, o per meglio dire i comunicati stampa e le dichiarazioni dell’ormai ex amministratrice delegata, non ci dovrebbe essere nessun ridimensionamento per il club giallorosso. Tant’è che il progetto stadio va avanti anche in maniera spedita. Ma la preoccupazione tra i tifosi c’è.