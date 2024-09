Boom Inter: affare da 75 milioni di euro

Un addio da 75milioni di euro più un contratto a lui di 10milioni: la Premier League all’assalto del centrocampista dell’Inter. Ecco le novità che riguardano uno dei migliori della A

La Premier League all’assalto. Un nome fortissimo quello che, secondo fichajes.net, ha in mente di prendere il Manchester United. Uno dei migliori centrocampisti italiani e non solo, uno di quelli che sono realmente in grado di fare la differenza.

Ma piace a Ten Hag. E siccome, da quelle parti, i problemi economici non sono una cosa conosciuta, non si esclude un’offerta che potrebbe essere clamorosa nel corso dei prossimi mesi. Dalla Spagna, infatti, si parla di un forte interesse dei Red Devils nei confronti di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale, 27 anni, sarebbe entrato in maniera importante nel mirino della squadra inglese. Che avrebbe, inoltre, pronta l’offerta faraonica per convincerlo a dire di sì.

Il Manchester United su Barella

Si parla di un assegno di almeno 75milioni di euro. Questa la somma che gli inglesi potrebbero mettere sul piatto per cercare di chiudere l’affare clamoroso. Tantissimi soldi che, viste le finanze nerazzurre, potrebbe sicuramente dare una boccata d’ossigeno alle casse di Marotta, presidente della società milanese da quando Oaktree ha preso il posto di Zhang.

Ma non solo: per convincere il giocatore – che non sembra comunque essere così felice di lasciare l’Italia – si parla di uno stipendio di 10milioni di euro all’anno. Una cifra anche in questo caso decisamente importante che potrebbe portare Barella a prendere seriamente in considerazione l’offerta. In tutto questo c’è anche la pressione di Ten Hag nei confronti del club: il tecnico olandese vede in Barella un elemento capace di far fare un salto di qualità alla sua squadra nel corso dei prossimi anni. Insomma, si preannunciano mesi caldi per i tifosi dell’Inter se queste indiscrezioni venissero confermate.