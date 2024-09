Cacciati via dopo il derby, addio UFFICIALE

Decisione drastica dopo il derby, UFFICIALE: li hanno fatti subito fuori. C’è il comunicato che spiega tutto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Gli eventi in grado di attirare le attenzioni principali nel corso di queste settimane non sono sicuramente mancati, in casa Roma e non solo. Tra le fila del nostro campionato, infatti, si è avuta la possibilità di poter assistere ad una serie di cambiamenti ed eventi impattanti in modo immediato e veemente, anche e soprattutto da un punto di vista mediatico.

Lo ricordano bene le varie sovversioni interne al mondo di Trigoria, parallelamente alle inattese difficoltà che hanno macchiato questa primissima parte di cammino di diverse big della Serie A, molte delle quali partite a rilento e con un ritmo ben diverso da quello inizialmente preventivato. Tra le varie, può essere segnalata anche l’Inter di Inzaghi, ferma a otto punti dopo le prime cinque giornate e reduce dalla sconfitta targata Gabbia in un derby che avrebbe potuto impattare in modo evidente anche sulla posizione e il futuro di Paulo Fonseca.

Settore ospito chiuso dopo gli scontri nel derby di Vienna: comunicato UFFICIALE

La stracittadina di Milano, così come Juventus-Napoli di sabato, aveva rappresentato l’evento di cartello dello scorso weekend, parallelamente all’attesa e alla curiosità che, non solo in casa Roma, era stata generata dall’approdo in panchina giallorossa di Ivan Juric. Mentre il campionato nostrano regalava novità e catturava attenzioni, però, andavano parallelamente segnalati gli spiacevoli eventi che hanno macchiato la lega austriaca.

Ci riferiamo, nello specifico, ai diversi scontri coevi, precedenti e successivi la sfida tra Rapid Vienna e Austria Vienna, sentito derby austriaco che ha fatto registrare scontri e feriti, generando ben presto polemiche e, soprattutto, ricerche di soluzioni tempestive per continuare a combattere mentalità e culture ben lontane dal mondo del calcio. L’incontro tra le dirigenze delle due squadre è stato immediato e, in attesa di nuove decisioni e di sentenze da parte della commissione disciplinare del campionato austriaco, il Rapid Vienna ha in queste ore stilato un comunicato ufficiale ben chiaro.

Oltre a condannare e a prendere le distanza dai tristi e criminosi eventi, il Rapid Vienna, di comune accordo con il club ‘rivale’, ha annunciato la chiusura dei rispettivi settori ospiti per i prossimi quattro derby tra le due squadre. Una decisione cui farà presto seguito anche una serie di divieti per i tifosi più facinorosi. Questa la sezione, nello specifico, del comunicato ufficiale, consultabile integralmente al link sotto riportato.

“Abbiamo deciso, indipendentemente dalle temute sanzioni del Senato Penale della Bundesliga, di rinunciare alla quota obbligatoria del settore ospiti per i prossimi due derby in trasferta, i nostri rivali cittadini faranno lo stesso per i prossimi due duelli; il nostro stadio di casa. Dal nostro punto di vista, questa è attualmente la soluzione migliore per prevenire ulteriori danni all’SK Rapid e da ora in poi lavoreremo su miglioramenti e nuovi concetti per un ritorno dei derby di Vienna con i tifosi di entrambi i club“.

