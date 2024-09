Calciomercato Roma, 35 milioni per Frattesi: via libera Inzaghi

Calciomercato Roma, torna a riecheggiare il nome di Davide Frattesi dopo le prime giornate di campionato. Offerta da 35 milioni e verdetto finale per Simone Inzaghi.

Il quinto turno della Serie A, che si chiuderà stasera col posticipo tra Atalanta e Como, ha ulteriormente livellato gli equilibri in classifica. In casa Roma sono arrivati i primi tre punti stagionali per il debuttante Ivan Juric, in un clima di contestazione rovente dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Per l’Inter di Simone Inzaghi è invece arrivata la prima sconfitta in campionato, con il Milan che è tornato a vincere il derby dopo sei vittorie consecutive dei nerazzurri. La partenza con il freno a mano tirato della squadra Campione d’Italia apre a nuove riflessioni in ottica calciomercato, protagonista dell’intreccio tra Trigoria e Appiano Gentile è ancora una volta il centrocampista Davide Frattesi.

In attesa del posticipo della quinta giornata di Serie A, al momento l’Inter occupa la sesta posizione della classifica. La squadra guidata da Simone Inzaghi è stata sconfitta nel derby contro il Milan di Paulo Fonseca, con l’ex Roma che ha lanciato un segnale sia al campionato che alla squadra rossonera. Intorno alle scelte, anche in chiave calciomercato estivo, della squadra guidata da Giuseppe Marotta ora sono partite una serie di analisi che prendono in oggetto anche il profilo di Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, rimpianto Frattesi da 35 milioni: verdetto Inzaghi

Il centrocampista era stato seguito nuovamente dalla Roma nella scorsa finestra di calciomercato estivo, ma la trattativa con l’Inter ad un nulla di fatto per il dinamico classe ’99. Proprio la scelta nerazzurra di rifiutare i corteggiamenti delle scorse settimane provenienti dalla Capitale viene messa sotto la lente d’ingrandimento nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’.

Secondo il quotidiano sportivo l’Inter avrebbe dovuto cedere l’ex Roma ai giallorossi la scorsa estate. La testata parla di un’offerta da 35-40 milioni di euro per il duttile centrocampista, rifiutata dal club guidato da Marotta. Con l’incasso derivante dalla cessione dell’ex Sassuolo i nerazzurri avrebbero potuto comprare un calciatore dalle caratteristiche più indicate per il gioco di mister Simone Inzaghi.