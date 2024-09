Calciomercato Roma, lampo a doppia cifra: sprint per l’accordo

Emergono nuove gustose indiscrezioni in merito al futuro di uno dei calciatori più chiacchierati degli scorsi giorni

L’inizio della stagione ha riservato senza dubbio alcuno una serie di sorprese difficili da pronosticare: si parte dal sorprendente vizio del pareggio manifestato della Vecchia Signora di Thiago Motta – quando tutti, al contrario, credevano che i bianconeri avrebbero da subito collezionato una gran quantità di marcature -; si passa poi agli ormai rinomati colpi di scena avvenuti tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove nel giro di qualche giorno allenatore e CEO, ovvero due tra le figure più influenti dello staff giallorosso, sono usciti da Trigoria senza un biglietto di ritorno.

Ecco poi anche il Milan di Fonseca, che da risultati sorprendentemente negativi è passato senza soluzione di continuità a quelli sorprendentemente positivi, battendo la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi nell’iconico derby della Madonnina. Parlando proprio di Milan e Roma, nelle scorse ore sono emerse novità potenzialmente decisive in termini di calciomercato.

Il Milan accelera per il cartellino di Abraham: le cifre

Dopo aver scrostato parte delle proprie perplessità dopo il gol di Genova e aver ammirato una prestazione sontuosa contro l’Udinese, il popolo giallorosso sembrerebbe aver finalmente compreso il valore calcistico di Artem Dovbyk, ma contemporaneamente Tammy Abraham, suo predecessore, ha ampiamente convinto i sostenitori del Milan e il proprio allenatore.

Dopo alcune partite in cui il tecnico portoghese ha tentato di comprendere come inserire il centravanti inglese all’interno dell’economia tecnico-tattica dei diavoli, pare che Abraham abbia persino sorpassato Alvaro Morata in termini di gerarchie. Non è un caso che, una volta schierati in un attacco a due nel derby, colui che ha lasciato il posto a Okafor nel secondo tempo sia stato proprio lo spagnolo ex Juventus, anche e soprattutto a causa delle qualità da nove puro in possesso di Abraham.

Adesso la dirigenza rossonera sembrerebbe decisa a riscattare il prima possibile il centravanti in prestito dalla Roma e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, pare che la cifra su cui si sta riflettendo a Milanello si aggiri intorno agli 8-10 milioni di euro.