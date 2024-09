Dal Napoli alla Roma: De Laurentiis ha già deciso

Dal Napoli alla Roma: il club giallorosso ha provato a impostare una trattativa con gli azzurri. Ma la decisione di De Laurentiis è stata immediata

Settimana di annunci ufficiali in casa Roma. Iniziati con quello dell’esonero di Daniele De Rossi, poi con le dimissioni della CEO Lina Seloukou e infine, ieri, con le parole dei Friedkin che hanno cercato di tranquillizzare, dopo l’ufficialità della loro acquisizione dell’Everton, tutti i tifosi giallorossi.

Le voci di una possibile cessione del club non diminuiscono, tant’è che questa mattina Repubblica parla di un fondo arabo che potrebbe prendere il club nel corso dei prossimi mesi. Ma adesso, la situazione più importante, è quella relativa alla nomina del nuovo amministratore delegato: in pole ci sarebbe l’avvocato Vitali, già dentro il club, notizia questa riportata dal Corriere dello Sport e anche da Il Messaggero. Ed è proprio quest’ultimo quotidiano che svela un retroscena importante su questa nomina. I Friedkin, infatti, avevano in mente di strappare un dirigente al Napoli.

Dal Napoli alla Roma, no di De Laurentiis per Chiavelli

Il nome è quello di Andrea Chiavelli, da oltre 20 anni in azzurro: un profilo che era stato appunto suggerito alla proprietà americana. Un uomo impegnato sia sul piano sportivo – si legge – sia su quello cinematografico. Ma l’operazione non è nemmeno partita, perché De Laurentiis ha preso una decisione immediata.

Stop totale, niente possibilità che Chiavelli possa abbandonare gli azzurri per un trasferimento nella Capitale. Il presidente del Napoli è stato categorico e ha chiuso in maniera immediata le porte in faccia ai Friedkin, che hanno tentato di fare inutilmente il colpo. Rimane quindi viva l’opzione Vitali, che al momento a quanto pare potrebbe essere l’unica. E chissà, magari anche oggi ci potrebbe essere un altro annuncio ufficiale del club giallorosso.