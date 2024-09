Roma ceduta agli arabi dopo l’annuncio ufficiale: ribaltone Friedkin

Le tumultuose vicende in casa Roma dell’ultima settimana gettano nuovi dubbi sul futuro della famiglia Friedkin alla guida del club giallorosso. Secondo ‘Repubblica’ si sta preparando il terreno per la cessione agli arabi.

Nella giornata di ieri la proprietà Friedkin ha emesso un comunicato ufficiale sulla situazione della Roma. La società giallorossa è stata fortemente scossa dagli avvenimenti negli ultimi sette giorni. Prima l’esonero ufficiale di Daniele De Rossi, comunicato a sorpresa dopo appena quattro partite nella nuova stagione. Poi l’ingaggio di Ivan Juric, che ha debuttato con i primi tre punti in campionato domenica scorsa allo stadio Olimpico. Nelle ore precedenti l’esordio del croato in panchina, ci sono state anche le dimissioni ufficiali di Lina Souloukou, ex Ceo del club guidato dalla famiglia Friedkin.

Ma i colpi di scena che hanno coinvolto la famiglia texana non sono ancora conclusi. Nelle scorse ore è emerso come i Friedkin abbiano messo le mani sull’acquisizione dell’Everton. Il club di Liverpool era finito da tempo nel mirino della proprietà statunitense della Roma, ma a luglio tutto naufragò in Premier League. Di ieri è invece la svolta più recente, con la famiglia Friedkin che si è assicurata il 94% delle quote del club inglese. Circostanza che ha visto la presidenza della Roma emettere un comunicato ufficiale sul sito della squadra giallorossa, che rimarcasse la centralità del progetto romanista nelle manovre della proprietà a stelle e strisce.

Cessione Roma, verdetto ‘Repubblica’: i Friedkin attendono offerte dall’Arabia

Ma, nonostante le rassicurazioni recenti da parte dei Friedkin, secondo il quotidiano ‘Repubblica’ gli statunitensi stanno preparando il terreno per la cessione della Roma. La famiglia texana sarebbe in attesa di offerte decisive in arrivo dall’Arabia Saudita, con il quale è in piedi un legame economico col club evidenziato anche dallo sponsor sulle maglie.

Ad architettare la possibile cessione della Roma ad un fondo arabo sarebbe la figura di Eric Felen Williamson, uomo di fiducia della famiglia Friedkin, decisivo anche nella vicenda dell’addio a Lina Souloukou. L’acquisto dell’Everton potrebbe fare da apripista alla cessione del club giallorosso a stretto giro di posta secondo l’edizione odierna del quotidiano.