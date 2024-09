Dalla Roma al Liverpool: spunta la clausola di 60 milioni

Dalla Roma al Liverpool. Tra campionato e coppe europee il mercato è sempre in agguato. Pronto a dare avvio a nuove trattative.

Programmare in anticipo, per anticipare la concorrenza. Una vecchia regola non scritta del calcio ma che conviene sempre osservare al meglio, ove possibile. Il calendario ci dice che siamo in autunno ed i più importanti campionati in giro per l’Europa stanno scaldando i motori. Da adesso in poi non si scherza più.

Con l’estate fanno le valigie le gare amichevoli e le sperimentazioni tecnico-tattiche degli allenatori. Ora le partite iniziano già a contare dopo i primi turni interlocutori e sempre tollerati e tollerabili. Campionato, coppe nazionali ed europee ma sullo sfondo, sempre presente nonostante qualcuno, a volte, lo dimentichi, il mercato che verrà. Prevedere in anticipo le necessità che si potrebbero manifestare tra tre o sei mesi. Come un grande difensore saper giocare d’anticipo. E a proposito di grandi difensori in Premier League c’è un top club che è alla ricerca di un grande difensore.

Dalla Roma al Liverpool. La scelta è già stata fatta

Il Liverpool pensa al suo futuro prossimo. Valuta un grande investimento perché è grande il profilo da sostituire.

Secondo quanto risulta a teamtalk.com i Reds sarebbero sulla tracce del difensore centrale Loïc Badé del Siviglia. Il difensore francese, classe 2000, è ritenuto il prospetto perfetto per poter sostituire, tra un anno o due, Virgil van Dijk, per anni colonna insormontabile della difesa del Liverpool ma ormai giunto alla non più verde età di 33 anni. Il nome di Loïc Badé è stato accostato anche alla Roma prima che la società giallorossa optasse per altri profili, con costi ben diversi. Badé vuole il Liverpool nonostante il recente rinnovo, fino al 2029, siglato con il Siviglia.

Il club iberico ha colto l’occasione per aumentare la clausola rescissoria di Badé portandola a 60 milioni di euro.