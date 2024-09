Infortunio superato e recupero UFFICIALE: è pronto per la Roma

Recupero ufficiale e annuncio che non lascia spazio a dubbi: tutto pronto per vederlo scendere in campo contro la Roma.

L’ambiente giallorosso è reduce da un periodo a dir poco complesso, segnato dal brusco addio di Daniele De Rossi che ha lasciato strascichi importanti all’interno della squadra e di una società alle prese in questi ultimi giorni con una serie di scossoni endogeni di non poco conto.

Il comunicato ufficiale arrivato nel pomeriggio di ieri, vergato Dan e Ryan Friedkin, ha voluto rappresentare per la società una sorta di rassicurazione nei confronti di una piazza arrabbiata quanto preoccupata, oltre che sorpresa dalla massiccia serie di novità abbattutesi dentro Trigoria in questo principio stagionale. Per quanto concerne i discorsi di campo, intanto, il nuovo tecnico, Ivan Juric, avrà l’arduo compito di risollevare la Roma e portare risultati positivi per cancellare il peso dell’addio dell’ex allenatore, dando continuità alla bella prestazione e al risultato di domenica scorsa contro l’Udinese.

Infortunio Nico Williams alle spalle: è pronto per Roma-Athletic Bilbao

La partita con i friulani ha permesso sicuramente di lenire le preoccupazioni di una tifoseria che resta delusa ma, al contempo, orientata sui tanti impegni che attendono la squadra nel prossimo periodo, in campo nazionale e non solo. Sette giorni dopo l’Udinese, infatti, la Roma dovrà vedersela con il Venezia, non prima di aver inaugurato un cammino in Europa League che, come nelle altre competizioni continentali, si appresta ad essere ben diverso rispetto al passato.

La gara inaugurale è fissata a dopodomani, giovedì 26 settembre, quando sul prato dell’Olimpico scenderà il tutt’altro che snobbabile Athletic Bilbao di Valverde, attualmente terzo in Liga e reduce dalla vittoria per 3 a 1 sul Celta Vigo. A generare discussioni e preoccupazioni tra le fila spagnole, nelle ultime settimane, erano state le condizioni di alcuni giocatori tra cui, Yuri Berchiche a parte, anche e soprattutto Nico Williams.

Sul campioncino iberico si era già espresso domenica lo stesso Valverde, dicentesi fiducioso e in attesa per la gara con la Roma, rispetto alla quale arriva la conferma ufficiale da parte del club. Come annunciato sui social, infatti, Nico Williams è pronto per l’Europa League: a confermalo la fotografia postata dall’Athletic, ritraente un sorridente Nico Williams nel campo di allenamento.

https://x.com/AthleticClub/status/1838631986547585066