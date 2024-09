La big ha scelto Inzaghi: firma già prenotata

Firma prenotata e addio Inter: la big ha scelto Inzaghi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tre anni dopo l’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, l’allenatore nerazzurro potrebbe essere spinto a cogliere un’opportunità irripetibile, lasciando Milano al termine di una stagione da poco iniziata, ma fin qui in grado di restituire diverse difficoltà da parte di Thuram e colleghi, reduci anche dalla pesante sconfitta contro il Milan nel derby di domenica scorsa.

Il mister ex Lazio ha dimostrato idee calcistiche moderne e grandi capacità di adattamento, dominando un campionato in modo netto lo scorso anno e palesando grandi capacità anche in campo europeo, come ben ricordano i recenti percorsi in Champions League, che hanno reso l’Inter una delle squadre più competitive non solo in ambito nazionale.

Inzaghi lascia l’Inter, il Manchester United fa sul serio

Non è un segreto che la Premier League sia un’attrattiva per qualsiasi allenatore, con Inzaghi che, proprio per quanto su detto, potrebbe presto valutare un cambio di rotta se la stagione si concludesse positivamente.

Il percorso, finora, ha certamente generato maggiori difficoltà rispetto al principio dello scorso anno, ma non ha sicuramente cancellato lo status e l’importanza di un profilo che potrebbe ben presto catalizzare concrete e più che nobili avances dall’estero. In particolar modo, la panchina di Erik ten Hag è sempre più traballante in casa Manchester United, con i vertici inglesi che starebbero considerando un cambiamento.

Simone Inzaghi, come riferisce InterLive.it, è uno dei principali candidati per sostituirlo, e nonostante il suo contratto con l’Inter, l’idea di allenare in Premier League sembra esercitare un forte fascino su di lui. La decisione finale dipenderà dall’allenatore e dalla stessa Inter, con i Red Devils che restano, ad ogni modo, affacciati su una finestra dalla quale potrebbero essere generati spiragli e intrecci di grande interesse.