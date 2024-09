La Juventus è di nuovo spalle al muro: “Vlahovic via gratis”

La situazione riguardante il futuro di Dusan Vlahovic continua a tormentare la Juventus, chiamata a risolvere un vero e proprio caso. I dettagli

Anche contro il Napoli, Dusan Vlahovic ha fornito una prova assolutamente incolore. Sostituito all’intervallo, l’attaccante serbo ha guardato il secondo tempo della sfida con gli Azzurri dalla panchina. Al suo posto Thiago Motta gli ha preferito un un giocatore offensivo ‘atipico’ come Weah, mai schierato in quella posizione dal tecnico italo-brasiliano. La scelta dell’allenatore del Bologna, come prevedibile, ha fatto molto rumore e si inserisce in un orizzonte molto più ampio che riguarda il futuro del numero 9 della Juventus, mai come in questo periodo estremamente in discussione.

Oltre alla scarsa vena realizzativa – sono soltanto due i centri stagionali di Vlahovic, peraltro messi a segno tutti contro l’Hellas Verona – ad animare la situazione in casa bianconera è sicuramente la questione relativa al rinnovo del contratto del numero 9 della Juventus. Ricordiamo che l’ex bomber della Fiorentina è legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026, in virtù del quale a partire da questa stagione percepisce 12 milioni di euro. Cifra considerata troppo alta da Giuntoli, che non a caso è al lavoro per rinegoziare le cifre del contratto, puntando al prolungamento dello stesso con annessa spalmatura.

Calciomercato Juventus, incubo Vlahovic: “Andrà via a zero”

Il rischio che si arrivi ad un vero e proprio punto di non ritorno tra le parti, però, è assolutamente concreto. Vlahovic, inoltre, continua ad avere poco mercato all’estero, dove i sondaggi esplorativi portati avanti dall’Arsenal fino a questo momento non si sono ancora tradotti in offerte concrete.

Ragion per cui la Juventus – almeno in linea teorica – potrebbe correre anche un altro rischio. Cioè quello di non riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo di Vlahovic, non vendendolo neanche in estate. A quel punto si creerebbero i presupposti per l’addio a zero del centravanti serbo, ipotesi che chiaramente dalle parti di Torino vogliono evitare. Scenario – però – al quale ha fatto riferimento il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani nel corso della diretta a Top Calcio 24: “Vlahovic andrà via a zero tra un anno e mezzo. Costa sempre di più e c’è sempre meno tempo per potergli rinnovare il contratto”.