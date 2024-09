Friedkin chiama Sarri: nuovo esonero dopo pochi giorni

Giungono succulenti aggiornamenti in merito ai movimenti in panchina che caratterizzeranno il prossimo futuro

L’approdo di Ivan Juric a Trigoria sembrerebbe aver inizialmente acuito le perplessità della tifoseria giallorossa che, tuttavia, nel corso della sfida vinta con l’Udinese sembrerebbe aver sospeso il giudizio il giudizio sul tecnico croato, in attesa di osservare lo sviluppo di una stagione dove tifosi, dirigenza e proprietà si aspettano perlomeno il tanto agognato ritorno il Champions.

Difficile infatti cancellare lo scontento per l’esonero di De Rossi con un ‘semplice’ 3-0 rifilato ad un ostico Udinese, nonostante le piacevoli sensazioni restituite sul piano squisitamente tecnico-tattico: aggressione immediata sul primo possesso avversario, linea difensiva alta pronta a rientrare grazie alla velocità di Ndicka e Angelino, costruzione palla a terra a sfruttare le qualità spalle alla porta di Artem Dovbyk e, soprattutto, una sorprendente quantità di uomini occupati ad inserirsi con rapidità all’interno dell’area di rigore.

Insomma… per ora poco o nulla si è visto di quel tanto chiacchierato Juric difensivista di cui si era parlato nei giorni di transizione dopo la cacciata di DDR, il quale, a prescindere dal fascino del suo percorso giallorosso e alla fiducia che in molti avrebbero voluto fornirgli per osservarlo nel lungo periodo, aveva indubbiamente manifestato una serie di confusioni nel mettere in campo efficacemente la nuova altisonante rosa donatogli da Ghisolfi e colleghi. È tuttavia risaputo come la proprietà Friedkin abbia tentato di reclutare altri nomi per la panchina e, nel corso delle ultime ore, pare che qualcosa di nuovo sia emerso.

I Firedkin non si arrendono: Sarri all’Everton

L’esperienza e la raffinatezza tecnica-tattica che impreziosiscono il curriculum di Maurizio Sarri sono stati indubbiamente elementi che hanno fatto venire l’acquolina in bocca alla presidenza Friedkin, che, tuttavia, avrebbe trovato difficoltà ad ingaggiare il tecnico toscano a causa del suo passato biancoceleste.

Gli americani attualmente in cima alla catena alimentare giallorossa sono tuttavia intenzionati a reclutare ugualmente l’ex allenatore del Napoli, il quale diverrebbe dunque il nuovo allenatore dell’Everton, ovvero l’altra società calcistica di proprietà dei Friedkin. Il frizzante sistema di gioco del toscano sembrerebbe sposarsi a meraviglia con le velleità della dirigenza inglese, intenzionata a tornare competitiva il prima possibile.