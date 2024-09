Infortunio last minute, UFFICIALE: l’Athletic perde un top player contro la Roma

Giungono le ultime sui convocati ufficiali dell’Athletic Bilbao per la sfida di Europa League con la Roma di Ivan Juric

L’inizio dell’odierna stagione di Serie A sembrerebbe aver confermato e ampiamente scavalcato le aspettative di tifosi e appassionati, i quali speravano in un campionato sensibilmente più combattuto rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno con il dominio incontrastato della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Desiderio esaudito, poiché, come queste prime cinque partite hanno ampiamente manifestato, gli equilibri in campo sono stati profondamente alterati nella gran parte delle big, anche e soprattutto a causa del calciomercato e dei numerosi cambi di allenatore sulle rispettive panchine.

Oltre ai rinnovati e ancora precari rapporti di forza vigenti tra le big di Serie A, a rendere ulteriormente imprevedibile la stagione in corso interverrà anche il percorso europeo delle varie formazioni (o come nel caso del Napoli l’assenza di percorsi europei) in competizione per la cima della classifica.

Impossibile in tal senso non citare la Roma di Juric, che proprio domani andrà ad affrontare la prima sfida stagionale in Europa League. I giallorossi affronteranno l’Athetic Bilbao di Valverde che, nel corso dell’ultima ora, ha comunicato alla società i 24 calciatori convocati per l’ostica sfida con i capitolini.

Williams recupera, Sancet fuori dalla lista dei convocati

Nella lista pubblicata ufficialmente dal club spagnolo sul proprio account Twitter saltano immediatamente all’occhio una serie di sorprese. Si parte dalla convocazione di due calciatori precedentemente in dubbio, che rispondono al nome del portiere Agirrezabala e del fuoriclasse in maglia numero 10 Nico Williams.

Quest’ultimo potrebbe non partire dal primo minuto a causa dell’infortunio ancora da smaltire del tutto, ma il suo impiego nel corso del match potrebbe complicare all’inverosimile la gara dei giallorossi.

🗒 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 Ernesto Valverde cita a 2⃣4⃣ jugadores para el partido de mañana ante la @OfficialASRoma en el Stadio Olímpico. ℹ Plan de viaje 👉 https://t.co/236hqL6xkN #RomaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Rzu7aAa2WZ — Athletic Club (@AthleticClub) September 25, 2024

Non sono tuttavia tutte positive le notizie per Valverde, il quale dovrà rinunciare ad uno dei talenti più impattanti di questo inizio di stagione.

Stiamo parlando di Oihan Sancet, il quale aveva colpito ben tre volte nelle ultime sette partite. Per il talentoso trequartista in maglia numero 8 è sopraggiunto un sovraccarico ai muscoli della coscia sinistra.