Juve choc: accordo lampo dopo la rescissione

In casa Juve, dopo il pari con il Napoli di Antonio Conte, bisogna registrare un importante addio definitivo.

Dopo le vittorie contro Como e Verona, di fatto, la Juve di Thiago Motta ha avuto un rallentamento in campionato. Se l’esordio in Champions League è stato bagnato dal successo interno contro gli olandesi del PSV Eindhoven per 3-1, in Serie A sono arrivati tre pareggi per 0-0 che hanno fatto discutere.

Al netto questi tre risultati sono arrivati con due big (Roma e Napoli) e con una delle sorprese di questo inizio campionato (Empoli), quello che ha fatto discutere di questi tre pareggi è stata la pochezza offensiva della Juve. Quest’ultima, di fatto, ha fatto una grossima fatica a tirare verso la porta del portiere avversario.

Anche nell’ultimo match contro il Napoli dell’ex Antonio Conte, praticamente, la Juventus non ha fatto un tiro in porta. Archiviato il pari con il team partenopeo, dunque, i bianconeri sono ora chiamati a vincere la trasferta di sabato allo Stadio Marassi contro il Genea di Alberto Gilardino. Tuttavia, in attesa del match contro i rossblù, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare delle novità di calciomercato.

Juve, Szczesny sta per diventare un nuovo calciatore del Barcellona: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘ElChiringuitoTV’, infatti, Szczesny ha detto sì al Barcellona. L’estremo difensore polacco, che prima della sfida del Napoli è stato omaggiato da tutto l’Allianz Stadium, aveva inizialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, ma la chiamata del club blaugrana ha cambiato tutto.

Il Barcellona, infatti,è stata costretta ad intervenire sul mercato dei portieri senza contratto, visto il gravissimo infortunio del portiere tedesco ter Stegen (che resterà out per tutta la stagione) La settimana prossima, dunque, Szczesny diventerà un nuovo giocatore del club catalano.