Ottavi Coppa Italia, UFFICIALE: l’avversaria della Roma

Nuova avversaria Roma, è appena UFFICIALE: la sentenza è arrivata dopo più di novanta minuti. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La stagione è ormai entrata nel vivo e, non solo in casa Roma, sta permettendo di assistere ad una serie di eventi di non scarsa rilevanza, legati al terreno di gioco e anche altri aspetti. Tra le fila giallorosse, come noto, si sono verificati cambiamenti e sovversioni di grande impatto e ingerenza, come ben ricorda l’esonero di De Rossi e la tutt’altro che attesa decisione di puntare su Ivan Juric per il proseguimento di un cammino appena iniziato con lo storico numero 16.

Buona la prima, in termini di risultato e prestazioni, per l’ex allenatore del Torino, ben conscio di dover adesso imbattersi in una serie di impegni che, a partire da domani, vedranno la Roma impegnata con sempre maggiore frequenza. L’obiettivo in campionato resta quello di implementare un bottino che, dopo le prime quattro giornate, era troppo magro per non portare i Friedkin, stando al loro ultimo comunicato, a prendere decisioni importanti e quasi drastiche come quella del cambio allenatore.

Ottavi di finale Coppa Italia, UFFICIALE: la Roma affronterà

Parallelamente alla Serie A, però, i giallorossi dovranno vedersela anche con l’inizio di una Europa League in formato tutt’altro che assodato, che, come ben noto, vedrà la competizione continentale fungere da una sorta di mini campionato in questa fase iniziale. A inaugurare il percorso sarà la sfida di domani con l’Athletic Club, inserentesi in un calendario ben fitto fino alla sosta e che ben presto porterà Dybala e colleghi a dover aggiungere altre date importanti.

Oltre a Serie A ed Europa League, infatti, pian piano inizia ad entrare nel vivo anche la Coppa Italia, che ha quest’anno visto una squadra forte come il Napoli iniziare il percorso a dir poco con anticipo, alla luce del piazzamento dello scorso anno. Tra le fila giallorosse, dove il rapporto con un trofeo tanto amato e coccolato in passato non è più idilliaco, bisognerà attendere inizio dicembre per l’inizio di questo nuovo percorso.

Gli ottavi di finale, infatti, sono in programma il 4 dicembre e vedranno la Roma dover affrontare la Sampdoria , reduce dalla vittoria nel derby della Lanterna proprio in questi minuti. L’esito dei sedicesimi di finale ha, infatti, visto trionfare i doriani , in una partita apertasi con il goal a inizio primo tempo di Pinamonti, che aveva portato la squadra di Gilardino a sentire il profumo della vittoria entro i 90 minuti quasi fino al fischio finale.

A cambiare l’esito è stata la marcatura di Borini, arrivata all’83esimo minuto e assegnando alla discriminante dei calci di rigore l’ardua sentenza. Decisivi gli errori dal dischetto di Miretti e Zanoli, con Barreca a segno al settimo tiro. Sfida con i liguri doriani, dunque, ormai fissata.