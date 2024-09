Roma-Athletic, Ghisolfi assiste all’allenamento: assente Pellegrini | VIDEO ASRL

Ecco le ultime direttamente da Trigoria, dove emergono una serie di notizie di rilievo dall’ultimo allenamento prima di Atheltic Bilbao-Roma

Nonostante la convincente tsunami di gol piombata sull’Udinese, la Roma di Ivan Juric è ancora immersa in una fitta nube di dubbi, anche e soprattutto a causa dell’esigua (per non dire nulla) esperienza di Juric in termini di grandi squadre. Oltre alla gestione di una piazza di tale delicatezza, le perplessità dei sostenitori giallorossi riguardano anche l’aspetto prettamente tattico, dato che la natura del tecnico croato sembrerebbe essere ancora da decifrare.

Coloro i quali vendevano Juric come un allenatore preoccupato soprattutto alla fase difensiva sembrerebbero essere stati celermente smentiti dal match con l’Udinese, durante il quale gli uomini giallorossi hanno letteralmente assediato l’area di rigore bianconera con una sorprendente quantità di uomini.

Imbucate, sovrapposizioni, dominio territoriale, linea difensiva alta, pressione sulla costruzione dell’avversario e, dunque, una gran quantità di occasioni. Già a partire dalla prima gara di Europa League con l’Athletic Bilbao di Valverde sarà dunque necessario confermare tali virtù tattiche e, direttamente dall’allenamento al centro sportivo Fulvio Bernardini, giungono notizie di rilievo.

Ghisolfi assiste, Pellegrini out e Zalewski in gruppo

Vi sono in particolare quattro notizie che sollitecheranno la curiosità dei sostenitori giallorossi. Si parte dall’assenza di capitan Pellegrini, il quale aveva rimediato un forte colpo al ginocchio nel corso del match con l’Udinese e, dunque, verrà preservato da Juric in vista del campionato.



Confermata la presenza di Nicola Zalewski, il quale è dunque tornato stabilmente ad allenarsi con i compagni. Ancora a parte la preparazione di Enzo Le Fée, del quale stanno mancando oramai da svariati giorni tecnica e intelligenza in campo. In tutto ciò, ad assistere all’allenamento ecco il direttore tecnico d’oltralpe Florent Ghisolfi, il quale è rimasto in piedi a bordocampo sostanzialmente per tutta la durata della sessione.